最近很多网友在追本山传媒出品的《刘老根3》。虽然没了高秀敏，范伟的戏份也不多，但《刘老根3》这部剧依然很有看点。这部剧加入了一些新角色。与此同时，有些网友也怀念起前两部中的一些角色了。有网友问女演员王奕去哪了？

王奕曾在《刘老根2》中演凤舞山庄的总经理顾小红。顾小红是一位女强人，她端庄成熟，还很有正义感。王奕也是通过演这个角色成名。剧中顾小红也得到了刘老根的赏识。王奕身上很有成熟女人的韵味。当时也曾有网友称她为《刘老根2》中的颜值担当。

然而遗憾的是王奕这次并没有参演《刘老根3》。其实王奕和赵本山还挺有缘的。她很早就跟赵本山搭戏了。《夜深人不静》是王奕演的第一部电视剧，这部剧也是赵本山的第一部电视剧作品。王奕在这部剧中演来凤，当时她才16岁。

据报道，初定的来凤这个角色的扮演者并不是王奕，王奕是后来顶替上去的。不过王奕的表演得到了赵本山的肯定，后来她又演了《一乡之长》。有些网友说王奕挺幸运的，年纪轻轻就得到了赵本山力捧。

更可贵的是王奕年少成名后并没有放弃学业，她后来考入了中央戏剧学院。后来王奕成了海军政治部电视艺术中心的演员。王奕很低调，网上关于她的近况方面的报道并不多。将近40岁的她近乎销声匿迹了。你还记得王奕吗？



