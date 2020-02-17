加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：179,040,642
  • 关注人气：209,203
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

《刘老根2》中的美女，获赵本山力捧却没红，如今40岁销声匿迹

(2020-02-17 10:39:07)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近很多网友在追本山传媒出品的《刘老根3》。虽然没了高秀敏，范伟的戏份也不多，但《刘老根3》这部剧依然很有看点。这部剧加入了一些新角色。与此同时，有些网友也怀念起前两部中的一些角色了。有网友问女演员王奕去哪了？

《刘老根2》中的美女，获赵本山力捧却没红，如今40岁销声匿迹

王奕曾在《刘老根2》中演凤舞山庄的总经理顾小红。顾小红是一位女强人，她端庄成熟，还很有正义感。王奕也是通过演这个角色成名。剧中顾小红也得到了刘老根的赏识。王奕身上很有成熟女人的韵味。当时也曾有网友称她为《刘老根2》中的颜值担当。

《刘老根2》中的美女，获赵本山力捧却没红，如今40岁销声匿迹

然而遗憾的是王奕这次并没有参演《刘老根3》。其实王奕和赵本山还挺有缘的。她很早就跟赵本山搭戏了。《夜深人不静》是王奕演的第一部电视剧，这部剧也是赵本山的第一部电视剧作品。王奕在这部剧中演来凤，当时她才16岁。

《刘老根2》中的美女，获赵本山力捧却没红，如今40岁销声匿迹

据报道，初定的来凤这个角色的扮演者并不是王奕，王奕是后来顶替上去的。不过王奕的表演得到了赵本山的肯定，后来她又演了《一乡之长》。有些网友说王奕挺幸运的，年纪轻轻就得到了赵本山力捧。

《刘老根2》中的美女，获赵本山力捧却没红，如今40岁销声匿迹

更可贵的是王奕年少成名后并没有放弃学业，她后来考入了中央戏剧学院。后来王奕成了海军政治部电视艺术中心的演员。王奕很低调，网上关于她的近况方面的报道并不多。将近40岁的她近乎销声匿迹了。你还记得王奕吗？


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇红极一时的大牌男星，结婚多年却没孩子，如今65岁准备裸捐56亿？
    后一篇 >盘点《乡村爱情12》中八大女演员的老公，看看谁最帅气？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有