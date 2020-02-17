说起周润发，你会想到什么？《上海滩》中的许文强？《赌神》中的高进？还是《卧虎藏龙》中的大侠李慕白？没错周润发给我们留下了太多的经典荧幕形象，所以他才成为了娱乐圈一个经典不衰的神话，而已经六十多岁的他依旧在拍戏，依旧准备创造下一个经典。

周润发从上个世纪70年代便进入香港娱乐圈发展，一开始当然是很不顺利，直到电视剧《上海滩》的热播，周润发才一举成名。后来他开始进入电影圈发展，80、90年代的香港电影正是黄金时期，周润发与很多名导、明星合作，给那个时代的香港电影留下了不少的经典之作。

周润发1955年出生于香港南丫岛的一个农村家庭。他的父亲周容允是出海打渔的船员，常年漂泊海上。他的母亲种菜养鸡，也经常到别人家里帮佣。因为生活艰难，他从小就帮母亲打零工贴补家用。从而，养成了节俭的生活习惯。

周润发的太太陈荟莲是新加坡一位富商的女儿，周润发与陈荟莲相识的时候，他早已经红透了大江南北，是无数女生的梦中情人。1987年二人举办了盛大的婚礼。陈荟莲嫁给周润发之后便成为了他的幕后支持者，不仅要操持周润发的日常生活，还要负责很多周润发工作上的事情。大家都亲切的称呼她为“发嫂”。

周润发与太太结婚多年感情一直很好，但二人却有一个遗憾，那就是没有能诞育下孩子。陈荟莲曾经怀孕过，但可惜的是孩子流产，并没能生下来。而医生也诊断陈荟莲的身体不适合再次生育了，所以二人干脆选择丁克，结婚多年都没有孩子。

周润发是一位生活低调的明星，平时出门都是坐地铁，骑自行车。还亲自去菜市场买菜，到山上跑步，过得非常自由自在。

周润发在圈内打拼多年，他早就投身房地产，在上世纪90年代就坐拥10亿的房产，可以说是娱乐圈中的物业大王。他积攒了不少的资产，据说有56亿之多。周润发曾说过说：“我妈妈经常说，我们万般带不走，能帮助别人是一种乐事，自己怎么能花得了那么多钱？”

周润发早就说过自己会进行裸捐，将自己积攒的所有资产都捐赠出去。周润发的行为引来了所有社会各界的点赞。已经功成名就的发哥愿意用自己的行动来回馈社会，的确是很难得。但是后来大家有些怀疑了，因为很多次明星发起的捐款活动，都没有看见周润发的名字，所以很多人都在猜测周润发说的裸捐，是不是在开玩笑？对此，你是怎么看的呢？