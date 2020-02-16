加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,911,990
  • 关注人气：209,197
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

因为假唱被金星手撕，参加综艺被评委怒怼，萨顶顶到底得罪了谁？

(2020-02-16 17:40:49)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近期，浙江卫视的一档综艺节目引发了观众们的注意，那就是《天赐的声音》。这档综艺不仅请来了王力宏、张韶涵、苏有朋等一众大腕做评委，还请来了圈内不少的歌手来参加竞技，可以说群星荟萃，看点十足。

因为假唱被金星手撕，参加综艺被评委怒怼，萨顶顶到底得罪了谁？

在刚刚播出的一期节目中，参加竞技的歌手萨顶顶遭遇了非常尴尬的情况，在现场被一个叫做丁太升的评委连连批评，搞得场面非常尴尬。原来当天，萨顶顶与歌手黄龄成为了一组。而黄龄的歌唱功底大家是众所周知的，而萨顶顶其实唱功也不差，所以二人合唱算是强强联合。当场的几个评委都给出了很高的评价。

因为假唱被金星手撕，参加综艺被评委怒怼，萨顶顶到底得罪了谁？

不知道为何，等到丁太升发言的时候，他竟然将萨顶顶贬的一文不值，说黄龄的表现可以是一百分，但是对萨顶顶的表现却十分失望，还说萨顶顶脸上涂了5CM的粉等比较刺耳的话语。萨顶顶站在台上真是不知所措，最后委屈的流下了眼泪。

因为假唱被金星手撕，参加综艺被评委怒怼，萨顶顶到底得罪了谁？

当然很多人都认为这不过是综艺节目的炒作而已，看过节目的观众都知道，萨顶顶的表现根本没有那么差劲。丁太升不是娱乐圈的人，他这么说很可能就是为了配合节目炒作话题。不过说实话萨顶顶也着实挺倒霉的。之前就爆出过各种关于她的黑料。最有名的应该就是那次假唱因为拿反了麦克风而被发现的事情了吧。

因为假唱被金星手撕，参加综艺被评委怒怼，萨顶顶到底得罪了谁？

也因为这件事情，萨顶顶当众被金星这位毒舌主持人手撕，金星甚至爆料萨顶顶的少数民族身份都是假的。这些黑料对于萨顶顶的事业影响还是很大的。几年过去了，萨顶顶想要通过《天赐的声音》这档综艺再红一把却遇到了这样尴尬的事情，不知道引发的这番争议对于她来说是好还是坏。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇乐华CEO杜华学历遭扒！娱乐圈学历被质疑的明星都有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有