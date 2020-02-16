近期，浙江卫视的一档综艺节目引发了观众们的注意，那就是《天赐的声音》。这档综艺不仅请来了王力宏、张韶涵、苏有朋等一众大腕做评委，还请来了圈内不少的歌手来参加竞技，可以说群星荟萃，看点十足。

在刚刚播出的一期节目中，参加竞技的歌手萨顶顶遭遇了非常尴尬的情况，在现场被一个叫做丁太升的评委连连批评，搞得场面非常尴尬。原来当天，萨顶顶与歌手黄龄成为了一组。而黄龄的歌唱功底大家是众所周知的，而萨顶顶其实唱功也不差，所以二人合唱算是强强联合。当场的几个评委都给出了很高的评价。

不知道为何，等到丁太升发言的时候，他竟然将萨顶顶贬的一文不值，说黄龄的表现可以是一百分，但是对萨顶顶的表现却十分失望，还说萨顶顶脸上涂了5CM的粉等比较刺耳的话语。萨顶顶站在台上真是不知所措，最后委屈的流下了眼泪。

当然很多人都认为这不过是综艺节目的炒作而已，看过节目的观众都知道，萨顶顶的表现根本没有那么差劲。丁太升不是娱乐圈的人，他这么说很可能就是为了配合节目炒作话题。不过说实话萨顶顶也着实挺倒霉的。之前就爆出过各种关于她的黑料。最有名的应该就是那次假唱因为拿反了麦克风而被发现的事情了吧。

也因为这件事情，萨顶顶当众被金星这位毒舌主持人手撕，金星甚至爆料萨顶顶的少数民族身份都是假的。这些黑料对于萨顶顶的事业影响还是很大的。几年过去了，萨顶顶想要通过《天赐的声音》这档综艺再红一把却遇到了这样尴尬的事情，不知道引发的这番争议对于她来说是好还是坏。



