说起乐华CEO杜华，很多饭圈女孩都会恨得牙痒痒吧，她是叱咤娱乐圈的王牌经纪人，而近日有网友在北京师范大学经管学院里的官网里翻出了该院系在2015年的一则报道，表示 学院近期邀请了一名毕业于北京大学传媒专业的硕士来为同学们开讲座，而这个嘉宾正是杜华。对此很多网友们在各大平台求证，结果却毫无收获，这也让杜华的学历至今存疑。

其实在娱乐圈里，很多明星都喜欢用学历来为自己“贴金”，当然也有一些明星的学历遭到了质疑。下面我们一起来盘点娱乐圈里学历被质疑的八大明星，看看都有谁？

1、张靓颖

张靓颖当时参加超女比赛时填写的学历是四川大学外国语学院，然而实际上她不过是四川大学外国语学院成人自修班的自考生。





2、巩俐

国际影星巩俐早前就宣称自己是北大研究生，但是据知情人透露，她所就读的只是北大研究生自修班社会学专业，这个 班是由学校组织入学考试，修满学分就可以颁发研究生课程班结业证。

3、佘诗曼

佘诗曼是很有名的女演员，而且作品也很多，演技更是很好，但是她也被曝出学历造假，被曝出她所读的瑞士国际酒店管理大学是“垃圾大学”，还比不上国内的民办中专。

4、梁咏琪

梁咏琪刚出道的时候就对外宣称自己是香港理工大学毕业的高材生，没想到被媒体曝出她不过是就读了两年大学而已，而她自己后来也通过经纪人表示自己是因为提前出道而中断了学历，不知道现在是不是已经获得了毕业证书。

5、巩新亮

巩新亮在学历方面，自己明明只是兰州某幼师中专学历，却非要在自己的履历表上填写“清华大学总裁班”，然而又被网友曝出这个总裁班属于有钱就能上的那种，这也太尴尬了吧。

6、乐嘉

乐嘉是很有名的主持人，但是他也曾经被打假斗士方舟子质疑了学历，并提出乐嘉获工商管理硕士的美国阿姆斯壮大学是王姓华人在加州注册的野鸡学校，曾经在国内卖假文凭，而后来乐嘉也专门为这件事发长文解释。

7、胡彦斌

胡彦斌早前在一档节目上就自曝学历造假的问题，称自己是上海音乐学院毕业的这件事其实是谣言，不过他的音乐确实做得还不错。

8、李易峰

李易峰曾经被网友们质疑他所就读的四川师范大学电影电视学院是专科，而他的母校却为他辟谣，称他的学历为公办二本。