近日，喜剧女演员娇爷在录制短视频的时候意外露出自己的豪宅，而且胸前的翡翠玉佩也格外抢眼，可以看出她住得还不错，而且之前还在其他视频里晒出自己的别墅外观，让很多网友都吐槽她这是在炫富。

说起娇爷，想必很多人对她都不太熟悉吧，她生于1986年，本名叫张玉娇，是“无名组合”的成员，曾获央视2011年度 《星光大道》总决赛亚军，也是本山传媒旗下的演员，但是她不是赵本山的徒弟，反而是赵本山的徒弟刘小光的徒弟，所以她就是赵本山的徒孙了。

不过赵本山十分看好这个徒孙，曾经还称赞她为最优秀的女丑之一，而且还带她参演了多次辽宁卫视的春晚。而随着喜剧市场的转型，《欢乐喜剧人》也出现了，而不少赵家班的演员都登上了这个舞台，其中张玉娇也凭借火辣的身材和幽默的粤语让观众们留下了深刻的印象。

虽然她现在偶尔会接拍一些电影，不过都是制作成本比较低的，而且除了演艺事业，她还经营着自己的副业，从美妆产品到微商翡翠，她基本都有涉足。虽然是十八线女演员，但是她与孙立荣一起被誉为本山传媒二人转女演员中最优秀的两位“女丑”，这也说明她确实是有实力的。

而说起张玉娇的感情，据传她与同组合的张尧在一起过，而两个人也是从搭档变成情侣的，不过两人在一起两年多就分手了，更有人说她是因为贪慕虚荣才和张尧分手的。但是别人的感情生活作为旁观者也不好插话，还是默默祝福这位女演员吧。



