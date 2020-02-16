如今的春晚成为了很多明星争奇斗艳的舞台，在他们踏入春晚舞台之前就已经成名了，其实很多人默默无名的人都曾有机会登上春晚的舞台，而且凭借在春晚演出的机会一举成名。比如说大家所熟悉的女歌手祖海。

这几年祖海似乎不怎么出现在电视荧屏之上了，但她当初可是春晚舞台上的常客，她曾经8次登上春晚的舞台，更是留下了很多经典好歌流传至今。1999年的春节联欢晚会上，祖海第一次登上春晚的舞台，演唱了一首《为了谁》。1998年长江流域发生了重大水灾，大量的士兵前往前线抗洪，事迹感人肺腑，而这首《为了谁》就是为了歌颂那些冲在抗洪一线的战士们。歌曲感人肺腑，加上祖海悠长甜美的歌声，很快这首歌便红遍了大江南北。23岁的祖海更是因为这首歌而一举成名。

之后祖海又演唱了《好运来》等多首脍炙人口的歌曲，祖海也一度成为了春晚的常客，不仅是央视春晚祖海频频登台，很多地方卫视的春晚祖海也频频亮相。但是这几年祖海似乎低调了很多，那是因为她鲜少出现在电视荧屏上了，更多的时间是在跑商演。

不久前，在安徽卫视元宵晚会中大家又看到祖海的身影，唱起歌来的她嗓音依旧优美，但是脸却变了，从前饱满的鹅蛋脸变成了现在流行的网红锥子脸，而且看上去很不自然。已经四十多岁的她看上去还十分的年轻，网友们看到后惊呼：这么久没见，脸都变了，难道是整容了？

不过如今44岁的祖海看上去的确是很年轻，希望嗓音依旧美妙的她能够多多亮相，毕竟大家还是喜欢听那些实力派歌手演唱的歌曲。



