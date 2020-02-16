有网友说赵本山挺有眼光的，本山传媒旗下的多位演员都是被他挖掘并带入演艺圈的。本山传媒旗下的美女演员也是各有千秋。毕业于本山艺术学院的金玫玫是挺有观众缘的美女，她笑起来很甜美。当年也是赵本山挖掘她进入演艺圈的。

金玫玫和关婷娜是同学。据报道，金玫玫的家庭条件挺好的，她可以说是一位白富美。金玫玫18岁开始演戏，《马大帅3》是金玫玫演的第一部电视剧。后来她凭借在《乡村爱情故事》中演李秋歌而成名。李秋歌善良又开朗，这个角色挺讨人喜欢的。

金玫玫在《乡村爱情12》中还是演李秋歌。许多观众都很关注李秋歌和李大国的感情走向。很多网友觉得金玫玫得到了赵本山力捧。金玫玫还参演过《老兵》、《天津大码头》等影视剧。她的演技还挺不错的。

戏外金玫玫已经低调结婚了。网上有报道称她是在2015年结婚的。金玫玫生有一个女儿。不过或许是想保护家人吧，金玫玫没有公开她老公的身份信息。从《乡村爱情12》来看，金玫玫的状态很好。如今32岁的她，依然苗条美丽。

随着《乡村爱情12》的热播，包括金玫玫在内的演员也受到了更多关注。金玫玫时不时会通过微博分享工作或是生活动态，她的颜值和身材挺耐打的，她的笑容还是一如既往的甜美。戏外她生活得很幸福。你喜欢金玫玫吗？



