最近，由周洁琼、李程彬、裴子添主演的古装浪漫悬疑剧《大唐女法医》正在火热播出，引起网友热烈讨论。该剧自开拍起就备受关注，虽然经历了漫长的等待才在最近得以开播，但只要制作精良、剧情连贯，就不会辜负粉丝的等待。那么接下来，就让我们来揭秘《大唐女法医》的六大精彩看点，看看都有哪些？

1、周洁琼首次出演电视剧

女星周洁琼相信大家都不陌生，她之前在韩国当练习生出道，后又回国担任《偶像练习生》的舞蹈导师，从此一炮而红，是位优秀的女爱豆。而这次在《大唐女法医》中，她首次出演电视剧，饰演女主角“冉颜”，这次化身为新晋女演员，不少观众都十分期待，希望她能带来精彩表现。

2、男主角李程彬颜值演技俱佳

提到李程彬，不少人第一想到的，还是《七月与安生》中的“苏家明”，不得不说，是这部电影让观众们看到的他的演技。而在《大唐女法医》中，他挑战了古装造型，饰演能文能武的男主“萧颂”一角，既有颜值又有演技，想必会给观众带来很大惊喜。

3、周洁琼与李程彬的情侣cp

一个是当红女星，一个是实力派演员，两人的合作自然是强强联手，cp感爆棚，共同谱写一段浪漫的爱情佳话，俊男美女的组合怎么能不让人期待呢。

4、扣人心弦的探案情节

作为一部古装悬疑剧，《大唐女法医》中探案的剧情可谓是贯穿整部剧。首先因为由周洁琼饰演的女主“冉颜”本身就是一位机智过人的女法医，探案能力超高，再者男女主的结缘也离不开案件，如此看来，整部剧的情节都离不开探案啊。

5、配角颜值高

此次与周洁琼、李程彬一同在《大唐女法医》中搭戏的配角，颜值都非常高。例如饰演“苏伏”的裴子添、饰演“晚绿”的袁子芸等，都是实打实的俊男美女，也是该剧的一大亮点。

6、服装造型精美

高颜值的主演与配角有了，精美的服装造型也必不可少。要知道，优秀的服装造型可是能给一部剧加不少分。从公布的剧照来看，演员们的古装造型都十分的精致，剧组显然十分用心的给他们设计了贴合人物形象的服装造型，使演员们一眼看上去都更贴合角色了。



