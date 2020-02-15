娱乐圈中有些明星并不擅长做饭，但有的明星却厨艺了得。近日，何炅分享如何做蛋糕的事情就引发了热议。早前，娱乐圈中多位明星也曾教大家如何做美食。下面我们就来盘点教大家做美食的八大明星，看看谁最贴心？

1、何炅

何炅做蛋糕的事情上微博热搜了。何炅晒出了如何做蛋糕的视频，他做蛋糕的方法挺简单的，不需要用到烤箱等用品。很多网友都按照他的做法尝试了呢。

2、黄磊

黄磊经常会为家人下厨。黄磊的厨艺很好。近日，他晒出他在家做面包的视频。黄磊真的好厉害啊！会做各种美食。

3、舒淇

女星舒淇的厨艺也挺不错的，她也曾上节目做菜。舒淇曾说她的拿手菜是红酒炖牛肉。舒淇上过《中餐厅》、《十二道锋味》等综艺节目。

4、王源

王源煎牛排的事情曾上微博热搜，王源还晒出了他用火锅底料煮泡面的照片。有网友调侃说王源成了美食博主了吗？不过有网友吐槽说，感觉王源煎的牛排不够熟。

5、关晓彤

关晓彤挺喜欢下厨的，她的爸爸也曾晒出过她做菜的照片。很多网友都说感觉关晓彤挺接地气的。如今很多年轻人不爱做饭，但22岁的关晓彤却不是这样。

6、陶昕然

陶昕然在《甄嬛传》中演的安陵容给人留下了深刻印象。戏外陶昕然过得挺幸福的。她曾上节目教大家做凉拌手撕鸡。

7、叶一茜

叶一茜是挺会做饭的女星，她的厨艺挺不错的。叶一茜还曾上节目秀厨艺。很多网友都说田亮娶到了这么贤惠的老婆，他太有口福了。

8、杨幂

近日，杨幂晒出了她自制的花胶奶冻。杨幂还曾晒出过她煲的汤。有网友评论说，感觉杨幂宅在家无聊，化身为美厨娘了。