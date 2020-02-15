加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,911,990
  • 关注人气：209,197
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

(2020-02-15 14:43:57)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈中有些明星并不擅长做饭，但有的明星却厨艺了得。近日，何炅分享如何做蛋糕的事情就引发了热议。早前，娱乐圈中多位明星也曾教大家如何做美食。下面我们就来盘点教大家做美食的八大明星，看看谁最贴心？

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

1、何炅

何炅做蛋糕的事情上微博热搜了。何炅晒出了如何做蛋糕的视频，他做蛋糕的方法挺简单的，不需要用到烤箱等用品。很多网友都按照他的做法尝试了呢。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

2、黄磊

黄磊经常会为家人下厨。黄磊的厨艺很好。近日，他晒出他在家做面包的视频。黄磊真的好厉害啊！会做各种美食。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

3、舒淇

女星舒淇的厨艺也挺不错的，她也曾上节目做菜。舒淇曾说她的拿手菜是红酒炖牛肉。舒淇上过《中餐厅》、《十二道锋味》等综艺节目。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

4、王源

王源煎牛排的事情曾上微博热搜，王源还晒出了他用火锅底料煮泡面的照片。有网友调侃说王源成了美食博主了吗？不过有网友吐槽说，感觉王源煎的牛排不够熟。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

5、关晓彤

关晓彤挺喜欢下厨的，她的爸爸也曾晒出过她做菜的照片。很多网友都说感觉关晓彤挺接地气的。如今很多年轻人不爱做饭，但22岁的关晓彤却不是这样。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

6、陶昕然

陶昕然在《甄嬛传》中演的安陵容给人留下了深刻印象。戏外陶昕然过得挺幸福的。她曾上节目教大家做凉拌手撕鸡。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

7、叶一茜

叶一茜是挺会做饭的女星，她的厨艺挺不错的。叶一茜还曾上节目秀厨艺。很多网友都说田亮娶到了这么贤惠的老婆，他太有口福了。

何炅做蛋糕上热搜！八大明星教你做美食谁最贴心？

8、杨幂

近日，杨幂晒出了她自制的花胶奶冻。杨幂还曾晒出过她煲的汤。有网友评论说，感觉杨幂宅在家无聊，化身为美厨娘了。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇父亲是富豪潘石屹，妻子是美女廖婧，30岁的潘瑞堪称“人生赢家”
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有