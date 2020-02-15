新版“京城四少”名单出炉，分别是万达公子王思聪、潘石屹公子潘瑞、商业巨富之子王烁以及富力公子张量。而提到富二代，很多人都会觉得富二代们比较高调，其实则不然，像潘石屹的儿子潘瑞就是一个低调的人。

潘瑞出生于1990年，是潘石屹与第一任妻子所生的孩子，毕业于英国名校华威大学，但是他一直不设学霸人设，认为自己不是学霸。其实潘瑞从小的学习成绩就算不上出色，出国之后更是有了语言障碍，有段时间甚至达到了见人就想躲的地步，而为了快速学会英语，他交了很多外国朋友并与他们聊天，而且几乎每个周末都会请老师补课，可以说是十分拼的了。

别人都羡慕他含着金钥匙长大，但是他却一直强调”勤俭节约是美德”，“对周围所有人都不以有一丝一毫的优越感”这样的价值观。有人曾经问他的理想是什么，而潘瑞认真地回答：做一个对社会有用的人。他还曾经作为王思聪的《Hello女神》的选秀评委，更是和超级富二代秦奋私交甚密，两人商量干大事。

潘瑞留着一头长发，并扎着小辫，喜欢发表义愤填膺的言辞，在微博上经常发表犀利的观点，有时还打卡运动和推荐自己喜欢的作家，而他也会认真回复网友的评论。像最近父亲潘石屹被网友道德绑架的时候，他也通过微博发文来力挺父亲，这件事也引发了网友们的热议，有不少网友对他提出了批评。

2014年的时候，潘瑞娶了同在英国华威大学的同学廖婧，而且两个人也已经谈过了两年的恋爱，父亲潘石屹对这个儿媳妇也是十分满意。从现场的婚礼照片看来，廖婧是个十足的大美女，而且能够去到英国华威大学学习的话，想必家里条件也是相当不错的吧。



