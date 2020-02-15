加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,911,990
  • 关注人气：209,197
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

(2020-02-15 10:10:49)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，男星张鲁一凭借演技上热搜了。张鲁一是一位大器晚成的男演员，近些年来他参演了多部热播剧。其实张鲁一还是一位学霸呢，他拥有北大硕士学位。接下来我们来盘点一下张鲁一演过的八大经典角色，你最喜欢他演的哪个角色呢？

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

1、毕忠良

说起张鲁一，谍战剧《麻雀》必须提啊！他在剧中演反派毕忠良。毕忠良老谋深算，剧中张鲁一和李易峰的多场对手戏让人印象深刻。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

2、宋烟桥

张鲁一的演技真的很让人服气。他和佟丽娅合演过抗战剧《爱国者》。有人称张鲁一反派角色专业户，但他在《爱国者》中演的宋烟桥却是一位英雄。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

3、铁林

谍战剧《新世界》正在热播，张鲁一在剧中演铁林。在最近的剧情中，铁林黑化了。张鲁一的演技也得到了网友们的赞许。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

4、许朗

张鲁一曾凭借在电视剧《第二次也很美》中的精彩表现，获得国际盛典品质演员奖。张鲁一在剧中演高冷律师许朗。女星王子文在剧中和他组cp。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

5、齐建军

闫妮和张嘉译很有cp感，两人合演过都市情感剧《一仆二主》。张鲁一在这部剧中演博士齐建军，这个角色挺搞笑的。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

6、徐天

张鲁一和陶虹合演过谍战剧《红色》，周一围也有参演这部剧。张鲁一真的可以说是谍战剧专业户了，不过他在《红色》中演的徐天是一个正面角色。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

7、吴老狗

赵丽颖和陈伟霆主演的《老九门》挺好看的。张鲁一在剧中演吴邪的爷爷吴老狗。张鲁一的戏路真的挺宽的，希望未来他能给观众带来更多好看的电视剧作品。

张鲁一演过的经典角色，徐天第六，宋烟桥第二，毕忠良排第几？

8、苑总

《精英律师》这部剧的演员阵容很强大，张鲁一在剧中演的是配角。他在该剧中演某公司的老总苑总。39岁的张鲁一很有熟男魅力。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点《乡村爱情12》中八大男演员的娇妻，看看谁最漂亮？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有