近日，男星张鲁一凭借演技上热搜了。张鲁一是一位大器晚成的男演员，近些年来他参演了多部热播剧。其实张鲁一还是一位学霸呢，他拥有北大硕士学位。接下来我们来盘点一下张鲁一演过的八大经典角色，你最喜欢他演的哪个角色呢？

1、毕忠良

说起张鲁一，谍战剧《麻雀》必须提啊！他在剧中演反派毕忠良。毕忠良老谋深算，剧中张鲁一和李易峰的多场对手戏让人印象深刻。

2、宋烟桥

张鲁一的演技真的很让人服气。他和佟丽娅合演过抗战剧《爱国者》。有人称张鲁一反派角色专业户，但他在《爱国者》中演的宋烟桥却是一位英雄。

3、铁林

谍战剧《新世界》正在热播，张鲁一在剧中演铁林。在最近的剧情中，铁林黑化了。张鲁一的演技也得到了网友们的赞许。

4、许朗

张鲁一曾凭借在电视剧《第二次也很美》中的精彩表现，获得国际盛典品质演员奖。张鲁一在剧中演高冷律师许朗。女星王子文在剧中和他组cp。

5、齐建军

闫妮和张嘉译很有cp感，两人合演过都市情感剧《一仆二主》。张鲁一在这部剧中演博士齐建军，这个角色挺搞笑的。

6、徐天

张鲁一和陶虹合演过谍战剧《红色》，周一围也有参演这部剧。张鲁一真的可以说是谍战剧专业户了，不过他在《红色》中演的徐天是一个正面角色。

7、吴老狗

赵丽颖和陈伟霆主演的《老九门》挺好看的。张鲁一在剧中演吴邪的爷爷吴老狗。张鲁一的戏路真的挺宽的，希望未来他能给观众带来更多好看的电视剧作品。

8、苑总

《精英律师》这部剧的演员阵容很强大，张鲁一在剧中演的是配角。他在该剧中演某公司的老总苑总。39岁的张鲁一很有熟男魅力。