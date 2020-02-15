要说最近很火的电视剧，那《乡村爱情12》必须拥有姓名呀！这部剧常常能让人开怀大笑。其实《乡村爱情12》中的多位男演员都有一个幸福的家庭。下面我们来盘点《乡村爱情12》中八大男演员的娇妻，看看谁最漂亮？

1、王小宝的娇妻吴琼

演员王小宝在《乡村爱情12》中演王长贵。戏外他的老婆吴琼比他小19岁。吴琼长得很漂亮，她还当过主持人。王小宝夫妇生有一个儿子。

2、王小虎的娇妻张可

王小虎在《乡村爱情12》中演李大国。王小虎的妻子是张可。张可演过《樱桃》等电视剧，她和王小虎结婚多年一直很恩爱。

3、宋晓峰的娇妻杨晓茹

宋晓峰在《乡村爱情12》中结婚了。戏外宋晓峰也已经结婚了。他的老婆杨晓茹也是一位二人转演员。杨晓茹在宋晓峰未成名时给了他不少支持。

4、贺树峰的娇妻

贺树峰可是《乡村爱情12》的男主角。网上曾有曝出过他和他娇妻的近照。贺树峰的老婆颜值也很高，不过贺树峰不太爱秀恩爱。

5、蔡维利的娇妻张欣

蔡维利也还有参演《乡村爱情12》。蔡维利曾带他的老婆张欣上过节目。蔡维利夫妇生有一对双胞胎儿子。事业有成，家庭幸福的蔡维利堪称是人生赢家了。

6、王小利的娇妻李琳

王小利长得并不帅，但很多观众爱看他演电视剧。王小利的老婆李琳也是一位优秀的演员，她在《乡村爱情变奏曲》中演谢兰。

7、刘小光的娇妻陈静

刘小光在《乡村爱情12》中演赵四。刘小光比他的老婆陈静大7岁，两人曾是搭档。陈静也会演二人转。刘小光夫妇生有一儿一女。

8、唐鉴军的娇妻王小华

唐鉴军是谢广坤的扮演者，他的老婆是演员王小华。王小华曾在《乡村爱情》系列剧中演小蒙妈。唐鉴军夫妇也很恩爱。



