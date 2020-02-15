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男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

(2020-02-15 08:40:56)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

随着纪录片《中国医生》的热播，高颜值医生徐晔上热搜了。许多网友表示被医术高、颜值高的徐晔圈粉了。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

其实，娱乐圈中多位男星曾在影视剧中演过让人难忘的医生角色。下面我们一起来看看演过医生的八大男星，你觉得谁最帅气呢？

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

1、王凯

王凯在《欢乐颂》中演的赵医生给人留下了深刻印象。赵医生和曲筱绡简直就是一对活宝。当年王凯也是凭借这个角色知名度大增。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

2、肖战

《余生，请多指教》这部剧已经顺利杀青了。肖战在剧中演医生顾魏。从曝光的剧照来看，肖战演的医生也是很英俊呢。你期待看到他的新剧吗？

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

3、靳东

靳东和白百何合演过行业剧《外科风云》，他在剧中演医生庄恕。靳东穿上白大褂也是帅气逼人，他的演技也是在线的。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

4、胡一天

90后男星胡一天是很有潜力的男演员。他曾在《致我们单纯的小美好》这部剧中演外科医生。帅气的胡一天也是许多妹子心目中的男神。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

5、李佳航

李佳航也有回归《爱情公寓5》。李佳航也曾在《外科风云》中演医生陈绍聪。感觉李佳航的性格和这个角色的性格挺相符的。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

6、任重

任重是一位低调的演员，他演过多部热播剧。他曾在《青年医生》这部剧中演医生程俊。女星张俪在剧中和任重组cp。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

7、陆毅

陆毅的戏路挺宽的，他和白百何合演过电视剧《长大》。陆毅在这部剧中演医生周明。如今再看剧照，依然觉得陆毅很帅呢。

男星扮演医生谁最帅气？陈晓第八，肖战第二，王凯排第几？

8、陈晓

陈晓和王子文合演过《了不起的儿科医生》，陈晓在剧中演医生邓子昂。陈晓和王子文还挺有cp感的。你还记得陈晓演过这个角色吗？

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