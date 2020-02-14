近日，湖北籍女星宋轶上热搜了。原来网上有传言称宋轶疑似不配合量体温。后来宋轶本人发文说她已经进行了自我隔离，没有拒绝配合的情况。宋轶表示不想占用公共资源，也希望大家不造谣，不信谣、不传谣。下面我们一起来盘点宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个呢？

1、于曼丽

说起宋轶，很多网友都会想到她在《伪装者》中演的特工于曼丽吧？《伪装者》这部剧也是她的成名作。于曼丽在剧中的表现是可圈可点。

2、温迪

《创业时代》热播的时候，宋轶也曾凭借在剧中演温迪这个角色上热搜。这个角色虽然是女二号，但宋轶把这个角色演绎得很好，宋轶的演技也备受好评。

3、范若若

宋轶很耐看，她演古装剧也很美。她在古装剧《庆余年》中演男主角的妹妹范若若。曾有网友评论说，宋轶的颜值不输女一号李沁呢。

4、吕晗芝

宋轶和严屹宽合演过谍战剧《小楼又东风》。宋轶在剧中演女特工吕晗芝。宋轶的民国造型很有古典美，她和严屹宽的cp组合也很养眼。

5、南雁

梁冠华主演的《神探狄仁杰》系列电视剧很好看。宋轶曾在《神探狄仁杰之情花金人案》中演西域少女南雁。

6、罗笔芯

宋轶和聂远合演过悬疑剧《心灵法医》，她在这部剧中演刑警队长罗笔芯。剧中宋轶穿上警服真的是很飒很美。

7、祖贝莱

宋轶和金晨演过闺蜜，两人合演过《小情人》。宋轶在《小情人》中演祖贝莱。宋轶真的很清纯，她的小脸很上镜。

8、秦秋雨

宋轶和赵丽颖合演过古装剧《错点鸳鸯》。宋轶在这部剧中演花魁秦秋雨。这部剧是在2014年首播的，如今再看她当年的剧照，依然会被她惊艳到。



