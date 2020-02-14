加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：178,911,990
  • 关注人气：209,197
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

(2020-02-14 16:44:00)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，湖北籍女星宋轶上热搜了。原来网上有传言称宋轶疑似不配合量体温。后来宋轶本人发文说她已经进行了自我隔离，没有拒绝配合的情况。宋轶表示不想占用公共资源，也希望大家不造谣，不信谣、不传谣。下面我们一起来盘点宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个呢？

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

1、于曼丽

说起宋轶，很多网友都会想到她在《伪装者》中演的特工于曼丽吧？《伪装者》这部剧也是她的成名作。于曼丽在剧中的表现是可圈可点。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

2、温迪

《创业时代》热播的时候，宋轶也曾凭借在剧中演温迪这个角色上热搜。这个角色虽然是女二号，但宋轶把这个角色演绎得很好，宋轶的演技也备受好评。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

3、范若若

宋轶很耐看，她演古装剧也很美。她在古装剧《庆余年》中演男主角的妹妹范若若。曾有网友评论说，宋轶的颜值不输女一号李沁呢。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

4、吕晗芝

宋轶和严屹宽合演过谍战剧《小楼又东风》。宋轶在剧中演女特工吕晗芝。宋轶的民国造型很有古典美，她和严屹宽的cp组合也很养眼。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

5、南雁

梁冠华主演的《神探狄仁杰》系列电视剧很好看。宋轶曾在《神探狄仁杰之情花金人案》中演西域少女南雁。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

6、罗笔芯

宋轶和聂远合演过悬疑剧《心灵法医》，她在这部剧中演刑警队长罗笔芯。剧中宋轶穿上警服真的是很飒很美。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

7、祖贝莱

宋轶和金晨演过闺蜜，两人合演过《小情人》。宋轶在《小情人》中演祖贝莱。宋轶真的很清纯，她的小脸很上镜。

湖北女星宋轶上热搜！宋轶饰演的八大经典角色，你最喜欢哪个？

8、秦秋雨

宋轶和赵丽颖合演过古装剧《错点鸳鸯》。宋轶在这部剧中演花魁秦秋雨。这部剧是在2014年首播的，如今再看她当年的剧照，依然会被她惊艳到。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇她曾是谢霆锋绯闻女友，嫁入豪门生四个女儿，如今45岁婚姻幸福
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有