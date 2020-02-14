说起张燊悦，大家一定并不陌生，是娱乐圈里有名的“才女”之一，原先就以大学校花身份出道的她，受到不少影坛人物的青睐，也因此接触过不少影视剧集的拍摄和广告代言，后期更是直接进军了歌坛，因为出色的外表和敬业的精神受到不少观众好评。

张燊悦1997年参加大学校花选举后进入娱乐圈，拍摄了不少优秀的电影，代表作品有《魔幻赌船》、《无业楼民》和《玻璃之城》等。后来进军歌坛后，也带来了很多优秀金曲，如《一不小心》、《上帝爱我》、《衣不称身》等，都有不低的传唱率。

因为外表不俗，张燊悦的感情一直是人们谈论的一个焦点。1998年2月拍摄《挞出爱火花》时，传与谢霆锋拍出爱火花，据说还是张燊悦主动追求的谢霆锋，不过谢霆锋还是很乐意就接受了，在这段恋情中，谢霆锋还是很被动的。那时候张燊悦比谢霆锋成熟的多，两人分手后谢霆锋从此也就开始喜欢大姐姐，也就有了后来的王菲等。

后来，她结识了音乐人雷颂德。男才女貌的两人，很快就擦出爱火花。在男友的帮助下，张燊悦发展也越来越好，还受到TVB邀请，出演古装剧《人龙传说》里的新月公主一角。只不过，张燊悦终究没跟他走到最后。关于分手的原因，外界众说纷纭，有说张燊悦跟某位圈外人走得很近，也有人说男方恋上女模特。反正，分手以后，两人很快便各自组织家庭，更鲜少再提起对方。

而最终与她走入婚礼殿堂的，是跟她同一年出生的富二代杨哲安，两人恋爱三年，便结婚了，之后更连生四胎女儿。嫁入豪门又连生四胎，不免惹来外界的非议，有人甚至说张燊悦是徐子淇一样的“生子机器”。对此，高情商的张燊悦倒没有生气，当初怀上第4胎时，还幽默地将自己的成名曲《一不小心》改编成《一不小心又有左》，引得网友哈哈大笑。而事实也证明张燊悦婚后十分幸福，一家子幸福美满。

很值得一提的是，张燊悦现在和她之前的死敌袁咏仪和解了，甚至还参加了袁咏仪的好友聚会，让人也深感不可思议了。

如今45岁的张燊悦把重点放在了生活上，然而还担任QI Post视频顾问，拍摄QI Post 《美丽太太说》，也是很有自己的目标方向了。祝她永远幸福快乐吧！