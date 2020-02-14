在大众眼中，娱乐圈的明星艺人都是近乎完美的，因此明星艺人们的一举一动，都会被大众争相效仿。但是，虽然大部分明星艺人会以身作则，传递正能量，可还是会有一小部分明星知错犯错，身陷诈骗传闻中，让粉丝大跌眼镜的同时，也给社会带来了不良影响。那么，接下来就让我们来盘点身陷诈骗传闻的八大明星，看看都有谁？



1、黄智博

最近，22岁的乐华娱乐旗下练习生、《以团之名》选手黄智博因利用“卖口罩”之名实施网络诈骗，被依法刑事拘留，后公司也宣布与其解约，可谓是自己把自己的前途给毁了，实在令人唏嘘。

2、张咪

女歌手张咪也曾身陷诈骗传闻，曾有网友在微博爆料称张咪涉嫌诈骗，诈骗金额巨大，后在机场被警方带走调查的照片流出，当时让人惊讶不已。

3、王宝强

之前，由王宝强代言的河南某学校石家庄分校涉嫌欺诈学生，已经毕业或者即将毕业的学生无法拿到毕业证和助学金，因此遭到起诉。虽然与王宝强本人无太大关系，但艺人们在代言时还是应该慎重考虑，以免给社会带来不良影响。

4、郑智薰

韩国艺人Rain郑智薰，无论是在韩国还是在中国，都算是有一定知名度的艺人，可之前也曾被韩国从事服装行业的李某告上法庭，称其连续三年拿走巨额的专属模特费，且涉嫌诈骗，后法院虽判定罪名不成立，但还是造成了一些不良影响。

5、方宏进

著名电视节目主持人方宏进，曾因涉嫌合同诈骗某公司而被刑事拘留，后因为其将赃款全部退回，且认错态度良好，法院决定不起诉他，但他的主持事业却遭到了致命的打击。

6、刘惜君

歌手刘惜君在圈中一直是低调的作风，但之前，也有自称刘惜君的粉丝的网友发帖，爆刘惜君诈骗他的生活费三千元，并称手上有证据，后警方介入。而后有人连线刘惜君经纪人，对方回应“清者自清”。

7、杨松

曾上过央视春晚的知名小品演员杨松，因称能帮人进入艺术高校骗取钱财，涉嫌诈骗罪，不仅演艺生涯一夜停止，还因此受到了严厉的惩罚。

8、彭伟华