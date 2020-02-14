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离开《刘老根3》的六位演员，有人遭遇车祸，有人却不幸去世

(2020-02-14 11:30:38)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《刘老根3》播出后，很多网友在讨论这部剧。这部剧也让很多人怀旧了。赵本山老了，但还是有很多观众喜欢看他演电视剧。遗憾的是有些曾参演《刘老根》第一部或是第二部的演员没有继续演第三部。有的演员甚至已经去世了。下面我们来看看离开《刘老根3》的六大演员，你最想念谁呢？

1、高秀敏

《刘老根》中丁香的扮演者高秀敏是在2005年去世的，享年 46岁。《刘老根3》中的剧中人物还有观众也都很想念她。

2、郭铁成

郭铁成曾在《刘老根》中演刘老根儿子二奎。郭铁成演的二奎幽默又孝顺，许多观众都说他演得很好，不过他没有参演《刘老根3》。

3、王晓曦

王晓曦演过《女人当官》、《乡村爱情小夜曲》等多部电视剧。他曾在《刘老根》中演胡科长。胡科长这个角色不太讨喜。据报道，王晓曦没有回归《刘老根3》。

4、翟波

翟波和知名喜剧演员潘长江是关系不错的朋友。翟波曾被在《刘老根》中演翟头。但是翟波已经失忆了，他在2014年遭遇过车祸。

5、何庆魁

何庆魁很有才华的编剧，他和高秀敏曾是非常相爱的恋人。他曾在《刘老根》第一部中演王书记，而这次他只是担任《刘老根3》的编剧。

6、李正春

李正春是赵本山的大徒弟，他曾在《刘老根3》中演乡长冯元。李正春在2007年因病去世了。据报道，当年赵本山亲自为他操办葬礼。

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