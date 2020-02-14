《乡村爱情12》中有些女演员虽然名气不算太大，但她们挺养眼的。女演员蒋依杉就是如此。蒋依杉曾被称为是本山传媒旗下最美女演员。她挺幸运的，21岁被赵本山选中，然后参演了《乡村爱情》。她也由此进入演艺圈。

蒋依杉多次在《乡村爱情》系列剧中演刘英，她还曾凭借这个角色获得华鼎电视剧乡村类最佳女演员提名。蒋依杉的演技还是不错的。她还和赵本山等人合演过《老兵》、《收获的季节》等电视剧。许多网友评论说，感觉蒋依杉得到了赵本山的力捧。

蒋依杉和关婷娜曾合演过喜剧电影《兴风作浪》，这部电影挺搞笑的。网传，蒋依杉曾与演员吴云飞谈过恋爱。吴云飞长得挺帅的，他是谍战剧《麻雀》中陶大春的扮演者。吴云飞在《乡村爱情》中饰演赵玉田，与蒋依杉饰演的刘英是一对夫妻。与吴云飞分手后，蒋依杉恋上了王龙。

王龙是赵本山的徒弟，他比蒋依杉小3岁。王龙演过《樱桃》等电视剧。有意思的是蒋依杉、吴云飞和王龙三人都曾参演《老兵》。蒋依杉和王龙是在2014年结婚的。王龙夫妇生有一个女儿。王龙很爱老婆和孩子。

蒋依杉婚后也还活跃在荧屏上。她时常更新微博，她也有晒出《乡村爱情12》剧照为新剧做宣传。她还说祝《刘老根3》收视长虹。蒋依杉的女儿已经5岁了，她挺可爱的。如今34岁的蒋依杉很美很幸福。你喜欢她吗？



