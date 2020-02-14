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盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

(2020-02-14 07:43:48)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

情人节的时候，很多情侣喜欢去看电影。不过今年情人节很多情侣都会待在家吧？毕竟情况特殊。宅在家没事干，追剧是个不错的选择。我们来盘点一下适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部呢？

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

1、《亲爱的，热爱的》

很多网友评论说，要说适合情人节看的高甜剧，那《亲爱的，热爱的》必须拥有姓名！杨紫演的佟年软萌，李现演的韩商言帅气又深情，这部剧看了还想看一遍。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

2、《微微一笑很倾城》

《微微一笑很倾城》这部剧可以说是从头甜到尾。许多网友评论说，看了这部剧心情忍不住会变好！男女主角又很养眼，这部剧很适合情人节看。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

3、《金秘书为何那样》

韩剧《金秘书为何那些》可是2018年大火的一部剧。这部剧不仅很甜，而且还有点搞笑。这部剧可以说是高甜啊！朴叙俊和朴敏英很有cp感。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

4、《恶作剧之吻》

《恶作剧之吻》可以说是一部经典台湾偶像剧了。剧中的女主角林依晨已经结婚了。这部剧讲述的爱情故事也是又纯又甜。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

5、《初恋那件小事》

初恋总是青涩又美好。《初恋那件小事》也是一部高甜的青春剧。赵今麦和赖冠霖真的很年轻，很有cp感。许多网友表示看了这部剧有种想恋爱的冲动。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

6、《致我们暖暖的小时光》

邢菲主演的《致我们暖暖的小时光》这部剧也是又甜又暖。去年这部剧播出后，取得了不错的收视率。情人节宅在家，可以重温下这部剧。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

7、《一千零一夜》

迪丽热巴和邓伦站在一起真的很养眼。两人主演的《一千零一夜》这部剧也蛮甜的。迪丽热巴的剧中的穿搭也值得女孩子们研究学习。

盘点适合情人节看的八部高甜剧，你最想看哪一部？

8、《我只喜欢你》

近来张雨剑凭借新剧《下一站是幸福》而人气大涨。网上有传言称他疑似已经升级当爸了。张雨剑和吴倩合演的《我只喜欢你》是一部很纯美的青春言情剧。


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