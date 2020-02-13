近日，又一位老戏骨离世了。她就是《暖春》中小花奶奶的扮演者鲁园。鲁园是很有亲和力的老戏骨，她曾在《一仆二主》、《守望幸福》等多部电视剧中演过奶奶。

91岁的老艺术家鲁园去世后，很多明星和网友纷纷留言，表示再也见不到小花的奶奶了。下面我们一起来盘点第一时间发文悼念鲁园的六大明星，看看谁最让人泪目？

1、齐如意

齐如意就是《暖春》中小花的扮演者，如今她已经22岁了。齐如意也有发文悼念鲁园，她说奶奶很疼花儿，希望鲁园奶奶一路走好。

2、刘之冰

刘之冰是国家一级演员，他和鲁园合演过《守望幸福》。刘之冰晒出了一张他和鲁园的合照，他发文说若有来世，再做母子，一同守望幸福。

3、孙皓

孙皓执导过《庆余年》、《回娘家》等电视剧。鲁园曾在孙皓执导的电视剧中演大雁的奶奶。孙皓也曾有发文悼念鲁园。

4、刘家成

知名导演刘家成执导过《芝麻胡同》、《铁齿铜牙纪晓岚》等电视剧。他晒出了和鲁园的合照，并发文表示痛心难平，希望鲁园老师一路走好！

5、魏小军

魏小军演过《傻春》、《正阳门下》等电视剧，她曾与鲁园合演过《情满四合院》。魏小军发文说鲁园老师是一位要求严格的老艺术家，从她身上学到了很多。希望鲁园老师一路走好！

6、杨晓丹