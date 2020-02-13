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91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

(2020-02-13 13:08:50)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，又一位老戏骨离世了。她就是《暖春》中小花奶奶的扮演者鲁园。鲁园是很有亲和力的老戏骨，她曾在《一仆二主》、《守望幸福》等多部电视剧中演过奶奶。

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

91岁的老艺术家鲁园去世后，很多明星和网友纷纷留言，表示再也见不到小花的奶奶了。下面我们一起来盘点第一时间发文悼念鲁园的六大明星，看看谁最让人泪目？

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

1、齐如意

齐如意就是《暖春》中小花的扮演者，如今她已经22岁了。齐如意也有发文悼念鲁园，她说奶奶很疼花儿，希望鲁园奶奶一路走好。

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

2、刘之冰

刘之冰是国家一级演员，他和鲁园合演过《守望幸福》。刘之冰晒出了一张他和鲁园的合照，他发文说若有来世，再做母子，一同守望幸福。

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

3、孙皓

孙皓执导过《庆余年》、《回娘家》等电视剧。鲁园曾在孙皓执导的电视剧中演大雁的奶奶。孙皓也曾有发文悼念鲁园。

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

4、刘家成

知名导演刘家成执导过《芝麻胡同》、《铁齿铜牙纪晓岚》等电视剧。他晒出了和鲁园的合照，并发文表示痛心难平，希望鲁园老师一路走好！

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

5、魏小军

魏小军演过《傻春》、《正阳门下》等电视剧，她曾与鲁园合演过《情满四合院》。魏小军发文说鲁园老师是一位要求严格的老艺术家，从她身上学到了很多。希望鲁园老师一路走好！

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

91岁著名老艺术家鲁园去世！第一时间发文悼念的明星都有谁？

6、杨晓丹

杨晓丹演过《厂花》等影视剧。她和老戏骨鲁园也有过合作。杨晓丹表示得知鲁园奶奶仙逝，她难过到泪如雨下，希望奶奶一路走好！

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