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她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

(2020-02-13 12:26:33)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

说起蔡雪敏，可能年轻人都不大熟识，但是对于老一辈的人可能就比较印象深刻了。当初，荣获了劲歌金曲第二季“最具潜力新人奖”，从此进入人们的视野，给大家带来了很多歌曲音乐。然而后来却也因为“烧包门”等事被迫淡出了歌坛。

她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

蔡雪敏出生于1979年，后来在劲歌金曲第二季季选荣获“最具潜质新人奖” ，从此一路开启了她的歌坛之路，后续也获得了很多的奖。广州至尚音乐颁奖礼“我最爱的新人奖”，劲歌金曲第三季季选“新星试打三届台主”，新城劲爆颁奖礼“劲爆新登场女歌星”等等。可以看出，她在音乐方面也颇有造诣。

她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

而她的很多成就都与她自身的努力密不可分。第一次接戏时，在拍戏期间，蔡雪敏因为长期憋尿，最后引起肾发炎。蔡雪敏在香港紧急送医，每天固定打三针抗生素，连续打了七天之后，病情才稍微稳定下来。有了这一次肾发炎的经验，让她有了新的人生观，她深刻体会在歌坛做新人的辛苦，不过，她也说：“我知道做新人是很辛苦的事，但是没有努力一定不会成功的，我只知道把自己本分做好，将来才会成功。”看出了她的努力进取。

她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

说起蔡雪敏的婚姻却并不顺利，经历了三段婚姻。2003年，她嫁给富二代太子爷陈迅元。婚后生下了一个可爱的女儿。然而却在2005年他们一家三口同游台北期间，陈迅元在同一酒店与性感女星厮混。对老公出轨无法容忍的蔡雪敏果断提出离婚，女儿判给了蔡雪敏，蔡雪敏的幸福少奶梦，也破灭了。

她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

第一段婚姻结束后，蔡雪敏前往澳洲生活，又嫁给了一名华人酒店老板。婚后的第二年，蔡雪敏生下了一个可爱的儿子。但让人没想到的是，蔡雪敏又发现老公非常花心，而且到处沾花惹草。因此，他们经常吵架，最后还是以离婚收场了，儿子最终也判给了蔡雪敏。经历了两段失败的婚姻，蔡雪敏独自抚养一儿一女，真的非常艰难。

她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

然而，蔡雪敏还是没有放弃追求幸福。2015年，蔡雪敏迎来了第三段婚姻，对方是比她小4岁的韩国人Robin。据称Robin比蔡雪敏年纪小，在韩国做传媒工作，为了小雪辞工搬到澳洲生活。然而这次，蔡雪敏却收获了幸福，她和Robin的感情非常好，她对小雪一对子女视如己出，让蔡雪敏放下离婚阴霾。如今他们一家四口非常幸福，经常出游还会拍照留念。

她曾是新一代“玉女歌手”，经历三段婚姻，如今41岁生活很幸福

当初在最火的时候为爱淡出，却没有收获幸福，然而现在41岁的蔡雪敏虽然已经淡出了演艺圈和歌坛，她却在过着相夫教子的宁静生活，希望她能一直这么幸福下去吧！


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