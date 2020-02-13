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又一位著名老戏骨去世！享年91岁，曾在《暖春》中演“小花奶奶”

(2020-02-13 10:25:09)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，中视协演员工作委员会通过微博发布了女演员鲁园去世的讣告。随后，老戏骨鲁园离世上了微博热搜。鲁园是在2月8日去世的，享年91岁。鲁园可以说是一位国民奶奶了，她曾在《暖春》这部剧中演小花的奶奶。

又一位著名老戏骨去世！享年91岁，曾在《暖春》中演“小花奶奶”

鲁园演的小花奶奶这个角色曾打动过许多观众。还有观众称《暖春》这部剧为童年记忆。《暖春》中小花爷爷的扮演者田成仁是在上月底去世的，如今小花的奶奶也走了。很多网友评论说，很难过！希望爷爷奶奶都一路走好！

又一位著名老戏骨去世！享年91岁，曾在《暖春》中演“小花奶奶”

鲁园是一位德艺双馨的老艺术家，她曾当过播音员。有人称她为内地的第一代播音员。进入演艺圈以来，鲁园演过多部好看的影视剧，她曾在《守望幸福》中演母亲，在《一仆二主》中演王奶奶，在李晟版《京华烟云》中演曾老太太。

又一位著名老戏骨去世！享年91岁，曾在《暖春》中演“小花奶奶”

鲁园热爱演戏，她在《情满四合院》中演的聋老太太给人留下了深刻印象。鲁园也是一位大器晚成的演员，她78岁才获得飞天奖优秀女演员奖。鲁园还曾获得韩国首尔国际电视节最佳女演员奖。

又一位著名老戏骨去世！享年91岁，曾在《暖春》中演“小花奶奶”

鲁园在影视剧中塑造过多个奶奶角色，她也因此被称为奶奶专业户。很多观众都喜欢面目慈祥的鲁园奶奶。得知她去世的消息后，网友们都表示很难过。希望鲁园一路走好！小花的爷爷奶奶都走了，你还会再看《暖春》吗？

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