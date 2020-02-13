说起关婷娜，大家对她的印象恐怕就是《乡村爱情》了。在《乡村爱情》里，她凭着精湛的演技给人刻画了深入人心的角色，也因此大红，而她在后期，也一直为大家带来了很多作品，让人印象深刻。

关婷娜毕业于北京电影学院，在学生时代就有表演天赋，倍受老师的好评。后来2004年，经一位老师介绍，被推荐到《马大帅》剧组当化妆助理，出演阿薇的角色。之后便出演了《马大帅》三部作品，并在剧中饰演了阿薇。从此，她走上了演艺的道路。拍摄了《乡村爱情3》、《樱桃》、《樱桃红》、《男人四十要出嫁》等电视剧，都有较好的口碑。特别是《樱桃》中，关婷娜颠覆了自己以往演出的内敛风格，一举出演大胆泼辣的寡妇“大广播”，因此获得观众广大好评。

她后来以性感风再度走红，也因此成了很多人的女神。关婷娜生活中是青春的80后，被称为赵本山最漂亮的女弟子，也是最性感的女弟子。虽然在《乡村爱情》中关婷娜饰演一个农村女青年，造型也大都土土的，但是私下的关婷娜肤白貌美。特别是《樱桃》中的大胆表演，让不少人对她夸赞连连。

在《乡村爱情12》中，关婷娜的身材越来越富态。她饰演的杨晓燕与赵本山饰演的王大拿在孩子的教育问题上发生了严重分歧，不知道会不会影响他们的夫妻关系。

正所谓人红是非多，就在大家纷纷猜测关婷娜的感情状况时，赵本山的弟子田娃在某次直播中透露了关婷娜的婚姻状况，田娃说：“她嫁了一个浙江土豪，现在已经离婚了。”这一消息并未得到关婷娜本人的回应。不过在随后一次直播中，关婷娜本人透露老公并不是网上传言的小梁和阿豪，只是一个普通人。

如今37岁的关婷娜渐渐淡出了演艺圈，更多的重心放在了生活上，担当起了贤妻的形象，而夫妻两人也在努力想为家庭增加一个新成员。也真心祝福这位女神能早日拥有自己的小公主或小王子吧！