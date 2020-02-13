出于剧情需要，很多电视剧都会使用特效。不过有些电视剧的特效效果却是差强人意。网友们还是希望这些电视剧的特效能做得走心一些。这些年有多部古装剧的特效被观众吐槽。下面我们来盘点一下特效被嘲的八部古装剧，你看过几部呢？

1、《上古密约》

近日，吴磊主演的古装剧《上古密约》因为特效上热搜了。这部剧的主演还有幕后工作人员多是北电的学生，许多网友称这部剧为北电作业剧。一些网友吐槽说这部剧的特效像PPT。

2、《孤芳不自赏》

《孤芳不自赏》这部剧的特效曾被很多观众吐槽。这部剧抠图太明显了。许多网友吐槽说这部剧的特效太辣眼睛了。

3、《斗破苍穹》

《斗破苍穹》的男主角也是吴磊。据报道，这部电视剧的投资挺大的，但它的特效效果也惨遭吐槽。一些网友吐槽说《斗破苍穹》的特效让人尴尬。

4、《锦衣之下》

《锦衣之下》刚播完，它的收视率挺不错的。但一些观众吐槽说这部剧的特效是五毛特效，好在主演的演技好，剧情也有看点。

5、《神雕侠侣》

陈晓夫妇合演过《神雕侠侣》。陈晓长得挺帅的，不过这部剧的特效很一般，有些场景甚至有点辣眼睛。曾有网友吐槽说这部剧的特效不够走心。

6、《花千骨》

《花千骨》这部剧让赵丽颖爆红。也曾有网友吐槽说这部剧的特效有点粗糙。不过整体来说，这部剧还是很值得一看的。

7、《风中奇缘》

胡歌和彭于晏两位男神都有参演《风中奇缘》，不过这部剧的特效给人一种一言难尽的感觉。大家可以看看这张剧照，品一品该剧的特效。

8、《上古情歌》

《上古情歌》的男女主角是黄晓明和宋茜。剧中的一些特效场景看上去挺唯美的。不过还是有网友吐槽说这部剧的特效有待改进。