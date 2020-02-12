2020年才过去一个多月，但已经有多位明星去世了。赵忠祥是在1月份去世的，享年78岁。近日，又一位女星去世了，她就是韩国女星高秀贞。高秀贞去世的事情也迅速上了热搜。她才25岁，如此年轻就离开了，真的让人心痛。

很多网友评论说，事情发生的太突然了，不敢相信这是真的。近两年多位韩国明星先后去世，有些明星甚至是自杀身亡的。崔雪莉和具荷拉自杀身亡的事情，都曾引发热议。网友们纷纷感叹说韩国娱乐圈怎么了？

不过网上有报道称高秀贞疑似是因病去世的，她的去世可能和脑瘤有关。高秀贞去世的消息是由她生前所属的经纪公司发布的。高秀贞的葬礼已经低调举行了。如今再看高秀贞生前的剧照，许多粉丝觉得很惋惜。

高秀贞长得挺漂亮的，她曾参演《鬼怪》。高秀贞生前演过的影视剧并不多，但她曾被很多人看好。高秀贞生前并没有结婚。高秀贞是韩国娱乐圈2020年去世的第一位年轻女星。不管怎样，希望她可以安息，也希望她的家人能节哀！

韩国娱乐圈竞争很激烈，想要走红并不容易。如今韩国娱乐圈再度传来噩耗，虽然高秀贞不是顶流明星，但她的离世依然让人难过。真希望这位美丽的小姐姐是到天堂演戏去了，也希望天堂没有病痛！你当年追《鬼怪》的时候，有留意到高秀贞吗？



