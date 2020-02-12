《乡村爱情12》还没播完，这边《刘老根3》开播了。这两部乡村题材的电视剧都是本山传媒出品的。有网友评论说东北天团集体给观众送欢乐呀！《刘老根3》一播出就取得了相当高的收视率，这部热播剧也引发网友们热议。下面我们就来盘点《刘老根3》引发的六大热议话题，你都知道吗？

1、赵本山老了

赵本山曾是央视春晚的常客，如今他已经好几年没有上春晚了。近些年他也很低调。赵本山再度出演《刘老根》，很多网友觉得特别惊喜。看了剧中一头白发的赵本山，很多网友评论说，赵本山老了。赵本山已经62岁了。

2、赵本山范伟合体引发回忆杀

赵本山、范伟和高秀敏曾被称为是铁三角。高秀敏去世已经15年了。18年了，两人合体出演《刘老根3》，这足以引发观众们的回忆杀。网上曾有传言称两人关系恶化了，如今两人再度合演电视剧，说明两人的关系还是挺好的。

3、能否延续经典

《刘老根》系列电视剧也是得到了很多观众的喜爱。许多观众早就盼着《刘老根3》播出了。有观众在看到范伟和赵本山在剧中拥抱在一起的时候，忍不住落泪了。许多观众对于这个系列剧是有情怀的，你觉得《刘老根3》能延续经典吗？

4、讲述老年人生活

《刘老根》第一部重点讲如何创业，第二部讲如何守业。有些网友吐槽说，《刘老根3》播出以来，赵本山几乎每集都拉二胡，感觉这部剧讲述的是老年人的生活。也有网友吐槽说感觉剧情有点拖沓，缺乏新意。

5、又一版《乡村爱情》

还有就是本山传媒的多位演员同时参演了《乡村爱情》和《刘老根》，比如王小宝在《刘老根》中刘大奎，他在《乡村爱情》中演王长贵。有网友评论说有点傻傻分不清，《刘老根》是又一版《乡村爱情》？

6、怀念高秀敏

高秀敏曾在《刘老根》中演丁香。《刘老根3》也表达了对高秀敏的思念。“丁香咋就没这个福呢？”这句台词，让人唏嘘不已。高秀敏把丁香演绎得很好，可惜她已经不在了。



