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《乡村爱情12》中的颜值担当，低调嫁给富商，如今34岁很美很幸福

(2020-02-12 09:12:05)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

《乡村爱情》系列电视剧其实隐藏了不少美女。有的女演员在剧中的造型并不抢眼，但戏外她们却是又美又时尚。剧中王香秀的扮演者王君平就是一位很养眼的美女。清纯的王君平长得有些神似女星颜丹晨，颜丹晨和赵薇是同学。

《乡村爱情12》中的颜值担当，低调嫁给富商，如今34岁很美很幸福

其实王君平曾当过礼仪小姐。当年她在参加活动的时候，被赵本山留意到。后来王君平考入了本山艺术学院。王君平21岁参演《乡村爱情2》，后来随着该剧的播出，她也成名了。赵本山的徒弟王小宝在剧中演香秀的爸爸。

《乡村爱情12》中的颜值担当，低调嫁给富商，如今34岁很美很幸福

王君平堪称是《乡村爱情》中的颜值担当。当年王君平的闺蜜吴琼常来探班，王君平把她介绍给了王小宝。让人没想到的是后来王小宝和吴琼走到了一起。吴琼比老公王小宝小19岁，她为王小宝生了一个儿子。如今王小宝一家三口生活得很幸福。

《乡村爱情12》中的颜值担当，低调嫁给富商，如今34岁很美很幸福

王君平还参演过《掌门女婿》、《练胆儿》等影视剧。她在《乡村爱情12》中依然是演香秀。香秀的感情问题也是观众比较关心的问题。香秀先后和李大国、马忠结过婚。戏外王君平也已经低调结婚了。网上有报道称她的老公是一位从事房地产生意的商人。

《乡村爱情12》中的颜值担当，低调嫁给富商，如今34岁很美很幸福

据报道，王君平生有两个孩子了，只是她很少在微博晒家人。从《乡村爱情12》来看，她恢复得很好。34岁的王君平依然美丽动人。王君平许久没有更新微博了，不过据报道，她过得挺幸福的。你喜欢王君平吗？


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