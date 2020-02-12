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盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？

(2020-02-12 07:36:23)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
近些年多位明星曾遭遇过网络暴力。有的明星更是无故惨遭网友辱骂。追星要理智，网络也不是法外之地，请不要随意辱骂明星。如今很多明星也都会依法维权，辱骂明星也会付出代价的。下面我们就来盘点无故惨遭辱骂的八大明星，看看谁最让人心疼？
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
1、杨紫
近日，杨紫的工作室发出了声明。原来，近日有网友对杨紫以及她的家人进行了人身攻击。杨紫工作室方面表示，将会用法律武器维护杨紫的正当合法权益。
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
2、刘玥霏
刘玥霏是古装剧《三生三世枕上书》中姬蘅的扮演者。据报道，她曾遭受过网络暴力。网上有报道称刘玥霏曾想演凤九，但许多网友吐槽说她不配演凤九。刘玥霏承受了很大的压力。
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
3、谭松韵
近段时间以来，谭松韵凭借《锦衣之下》而人气大涨。不过网上出现了一些抹黑，甚至是辱骂谭松韵已故妈妈的言论。谭松韵的工作室发声明说已经委托律师进行取证了，并将通过合法手段维权。
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
4、徐璐
乔任梁去世后，徐璐也曾被网友骂。但据报道，乔任梁是自杀身亡的。而徐璐曾在综艺节目中和乔任梁组过cp。如今徐璐在和张铭恩交往。
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
5、古力娜扎
古力娜扎曾在节目中痛哭，她说不明白为什么老是被人黑。或许古力娜扎觉得自己很委屈吧，所以她在综艺节目《偶像来了》中哭了。
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
6、袁姗姗
袁姗姗曾得到过于正的力捧，她演过《宫锁珠帘》等多部古装剧。她也曾被全网黑，甚至有网友喊话，让她滚出娱乐圈。袁姗姗曾在节目中说她的妈妈曾伤心到拿着手机哭。
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
7、张翰
张翰和郑爽谈过恋爱。当年张翰曾因为晒出一张他和牛肉面的合照而被网友骂。许多网友吐槽说，郑爽都这么瘦了，你还有心情吃牛肉面？
盘点无故惨遭辱骂的八大明星，谁最让人心疼？
8、王茂蕾
王茂蕾是热播剧《延禧攻略》中演袁春望。他曾因为把这个反面角色演绎得太好而被网友骂，他为此不得不关闭微博评论。王茂蕾本人其实挺无辜的，你觉得呢？

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