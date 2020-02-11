2月11日，香港女星叶翠翠官宣生三胎，并上传了一家三口的合照，表示BB比预期早了十天出生，令她在毫无准备下迎接BB的来临，并说到这个过程太快了。照片中的叶翠翠素颜也很美，而说到她，想必很多人都不知道，她还是赵薇老公的前任呢？看她现在这样，想必生活也十分幸福。

叶翠翠已经生了两个儿子，加上第三胎一共是三个儿子，而在娱乐圈里连续生三个儿子的女星也有很多，下面我们就来盘点连续生三个儿子的八大女星，看看谁最幸福？你最羡慕谁？

1、张柏芝

张柏芝喜欢孩子，而且她已经生下了三个孩子，大儿子和二儿子的父亲是谢霆锋，而2018年底生下三儿子，而儿子的生父身份却一直成谜。

2、冉莹颖

中国拳王邹市明的老婆冉莹颖已经生了两个儿子了，而第三胎又是儿子，而且她善于保养，一点也看不出是三个孩子的妈妈。

3、赵雅芝

赵雅芝两段婚姻生下三个儿子，刚出道的时候就和医生黄汉伟结婚并生下儿子黄光宏和黄光宜，后面因感情不和而离婚，之后嫁给TVB演员黄锦爃后生下儿子黄恺杰。

4、梁洛施

梁洛施21岁未婚替李泽楷生下大儿子，22岁又生下了一对双胞胎儿子，原本以为可以母凭子贵嫁入豪门，但是没想到却等来分手的结局。

5、陈若仪

林志颖的老婆陈若仪曾经也组过演唱会组合，还当过模特，在生下大儿子kimi后又生下一对双胞胎儿子，而且与林志颖的感情也一直很好，实在让人羡慕。

6、朱玲玲

朱玲玲曾经也是港姐冠军，而后嫁给大她12岁的富豪霍震霆，而两个人的婚姻维持了27年就破裂。但是朱玲玲生下了三个儿子，大儿子霍启刚就娶了跳水女皇郭晶晶。

7、韦唯

韦唯是很有名的歌手，而她的性格也非常豪放，而她拥有三个帅气的儿子，儿子的父亲是瑞典钢琴家迈克尔·史密斯，而两个人在2004年离婚，婚姻只维持了十年。

8、陈美玲