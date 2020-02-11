如今的娱乐圈可不是仅仅看脸的地方了，想要在这个圈内长期发展，一定要凭实力，尤其是需要演戏的明星们，更需要精湛的演技。但恰恰很多明星都被批评过演技差，演技差不怕，怕的是不进步。很多明星在被批评演技差之后硬是靠着自己的努力实现了逆袭，下面我们就来盘点演技进步最大的八大明星，你最喜欢谁？

1、宋茜

近期，宋茜主演的电视剧《下一站是幸福》正在热播，可以说是好评连连。在这部剧中大家终于不再批评宋茜的演技差了。曾经的她几乎没出演一部戏就会被喷演技差，后来经过一段时间的努力之后，宋茜的演技大大提升，大家都是有目共睹的。

2、周冬雨

早年周冬雨凭借张艺谋的力捧而出名，但离开张艺谋之后屡屡被喷演技差，尤其是出演电视剧的时候，演技总是被喷。但是这几年周冬雨似乎在演技上开窍了，角色塑造得越来越好，还频频获奖，真真是靠演技逆袭。

3、马思纯

马思纯当初做过书模，后来进入演艺圈做了演员，但是演技一直遭到批评，一直到后来涉及大荧幕，马思纯的演技才慢慢被认可。尤其是《七月与安生》这样文艺片尤其适合马思纯。因为演技的提高，马思纯也得到了很多大导演的认可。

4、杨幂

杨幂当年被黑的特别惨的时候，就有无数人骂她演技差。杨幂后来也开始注重提升自己的演技。直到《三生三世十里桃花》的播出，大家才看得见杨幂演技上的进步，没有人再黑她了。

5、李易峰

以小鲜肉身份走红的李易峰虽然名气大，但是演技一直被吐槽。这几年李易峰鲜少露面，一直在刻苦钻研演技，拍摄的几部大荧幕作品都能看得出他演技的提高，李易峰正在慢慢向实力派过度。

6、张艺兴

前一段时间热播的大明风华，大家看到了一个不一样的张艺兴，从前的他只被认为是不会演戏的小鲜肉。但他在大明风华中的表现却让人称赞，角色演的非常好。

7、易烊千玺

出道很早的易烊千玺，因为年纪小所以并不怎么会演戏。但他却愿意努力钻研怎样去演戏，前一段时间播出的少年的你收获好评，易烊千玺的表现实在是太好了。

8、贾乃亮

贾乃亮之前总是爱演一些油腻腻的角色，也难怪会有人吐槽他的演技不好，这两年贾乃亮出演了很多正剧角色，演技自然就上升了，口碑也就转好了。