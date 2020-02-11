提到《刘老根》这部经典的系列作品，想必很多观众都是它的忠实粉丝吧！那些有笑有泪的故事，成为70后、80后甚至是90后的回忆。2月10日晚，《刘老根3》开始播出。经历时间的洗礼，这部剧里面有一些演员走了，当然也加入了一些新演员，今天要说的就是刘老根保姆小琴的饰演者——李戈。

说起李戈，她还有一个名字叫格格，是赵本山先生的第86号徒弟，也是赵本山最小的徒弟 ，说到与赵本山的结识，她还是在央视春晚后台与赵本山相识的，而随后到了“赵家班”。

虽然她在15岁的时候就进入本山传媒，但21岁才拜师赵本山，选择更是在辽宁卫视和天津卫视等春晚节目中亮相，而且到现在为止，她可以说是赵本山的关门女徒弟。

格格因为从小体弱多病，于是就和父亲一起练习武术，并拜入了六合门拳师李能门下，在8岁开始学习杂技，并获得了“顶王”的称号，还曾经在《欢乐喜剧人》里面助演过宋小宝饰演“十三姨”，并当场表演绝技”单手倒立”，惊艳了全场。

说到格格这个称呼，还得提到她在《本山快乐营》里饰演服务员格格。而在《刘老根3》里面，李戈饰演事无巨细的保姆小琴，24小时悉心照顾刘老根，不仅买菜做饭还陪遛弯，可以说是事事关心了，这个角色虽然是个小角色，但是在剧里面因为与主角的对手戏而引起了观众的关注。《刘老根3》正在热播，而说到这部经典的剧，你对它有什么看法呢？