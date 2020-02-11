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《乡村爱情12》中的知心姐姐，嫁大6岁演员，如今36岁很美很幸福

(2020-02-11 10:27:51)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山的多位徒弟都有参演《乡村爱情》系列电视剧。有些演员其实是夫妻关系，并且夫妻同时参演了《乡村爱情》呢。历小峰和葛珊珊就是《乡村爱情》中隐藏的真夫妻。历小峰比他的老婆葛珊珊大6岁，两人是一对恩爱夫妻。

《乡村爱情12》中的知心姐姐，嫁大6岁演员，如今36岁很美很幸福

葛珊珊曾在《乡村爱情圆舞曲》中演王云，她在《乡村爱情12》中依然饰演王云这个角色。她是刘大脑袋的娇妻，谢大脚的死党，宋晓峰的知心姐姐。曾有网友评论说，葛珊珊的长相给人感觉有点老气，但是性格开朗，善解人意。其实当年葛珊珊为了演好王云，她还特意借了她婆婆的衣服来演戏。

《乡村爱情12》中的知心姐姐，嫁大6岁演员，如今36岁很美很幸福

葛珊珊曾表示这样更显老一些，也更符合王云的村妇形象。历小峰演过多部《乡村爱情》剧，不过他演的是戏份不多的技术员角色。历小峰是赵本山的徒弟。历小峰夫妇生有一个女儿，他们很爱这个宝贝女儿。

《乡村爱情12》中的知心姐姐，嫁大6岁演员，如今36岁很美很幸福

戏外的葛珊珊其实很时尚。葛珊珊的女儿长得挺像妈妈的，有网友评论说，感觉母女两人看上去像姐妹花。葛珊珊有时也会在微博晒美照。36岁的她挺美，挺有女人味的，感觉她过得挺幸福的。她也有通过微博为《乡村爱情12》打call。

《乡村爱情12》中的知心姐姐，嫁大6岁演员，如今36岁很美很幸福

历小峰也时常更新微博，看他的微博。感觉他蛮喜欢旅游的。或许是因为历小峰和葛珊珊很久没有一起秀恩爱了吧，网上有传言称两人疑似离婚了。不过双方没有正面回应过这样的传言。你有在看《乡村爱情12》吗？


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