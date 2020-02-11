2020年是不寻常的一年，刚刚开始不久，原本大家都应该沉浸在新年伊始的欢乐当中，但是总有一些刺痛人心的消息爆出。最让大家悲伤的是，有些明星在2020年开年后不久便去世了。有的是因为生病，有的是发生了意外。下面我们就来盘点2020年开年不幸去世的十大明星，看看谁最让人惋惜？

1、赵忠祥

1月16日，央视著名主持人赵忠祥因患癌症抢救无效在北京去世，享年78岁。无论是他主持的春节晚会还是《动物世界》等节目，都已经成为了经典。可惜，以后再也不能看到他主持新节目了。

2、李九松

曾经主演过《老娘舅》系列的老演员李九松，在2019年年底因病入院治疗，但经过多日抢救无效之后在2020年年初去世，享年86岁。“老娘舅”去世的消息传出后，也让无数网友感到难过和不舍，不少网友留言寄托哀思。

3、田成仁

同样也是老戏骨的田成仁在今年年初也离开了这个世界，享年93岁。他出演过诸多的影视剧，但不少人对于他出演的《暖春》这部剧最为喜欢，他演活了那个好心的爷爷。

4、叶正

一代武术宗师叶问的儿子叶正在2020年农历大年初一去世，享年83岁，他生前可是电影《叶问》系列的武术顾问，《叶问》电影中很多精彩的武打镜头都是出自他的设计。

5、贾振良

87岁相声演员贾振良在2020年1月份去世，这位老先生在相声圈名气很大，是相声大师侯宝林先生的大弟子，他从15岁起就跟着侯宝林学艺，被侯家子弟视为“大哥”。不少明星发文悼念这位老先生的离开。

6、曹灿

1月8日下午，著名的表演艺术家曹灿于当天在京离世，享年87岁。网友们唏嘘一片，纷纷留言：再见了童年，再见了永远的“曹灿叔叔”。 他曾经主演过很多的影视剧，当然他还是更喜欢话剧舞台，是圈内有名的老戏骨。

7、李保国

演员李保国于2020年1月16日去世，享年只有58岁，算得上是英年早逝了。虽然圈内的名气不大，但是李保国却是国家二级演员，实力不容小觑，在很多影视剧中出演过丑角，他的去世实在是可惜。

8、强音

2月7日，武汉人民艺术剧院发表了讣告，称著名话剧表演艺术家强音去世，年仅55岁。她凭借在《母亲》中的出色表演，获得了中国戏剧最高奖梅花奖、文华奖以及中国戏剧节曹禺奖、白玉兰戏剧表演奖、中国话剧金狮奖等大奖。

9、陈秀中

2月6日，86岁武术宗师、“大圣劈挂门”第二代传人陈秀中去世。他不但有着一身好武艺，更是在国术界有着“明星教头”之美誉，陈观泰、冼灏英、高雄、白彪、钱嘉乐、钱小豪等都是其得意门生。

10、科比

说起篮球明星，怎么能不提到科比呢？就在1月27日科比乘坐的直升飞机的时候因为飞机失事而导致科比与二女儿双双遇难，他的去世冲淡了很多中国人对于春节的喜悦，他的英年早逝令无数网友们扼腕叹息。



