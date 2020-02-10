据港媒报道，一代武术家陈秀中师父于2月6在加拿大因病逝世，享年86岁。而陈秀中被称为猴王，在香港艺术界有着明星教头美誉，是“大圣劈挂”（古称劈挂拳）的第二代传人。

说起陈秀中，想必很多人都不知道这个名字，但是如果说起冼灏英和陈小豪等武打明星，想必你有听过看过他们的剧。没错，他们就是陈秀中师父的学生，而冼灏英现在在TBV剧集里参演过很多剧集，虽然都是配角，但是他一出现就会让人感觉到很熟悉，而曾经红极一时的武打巨星陈观泰也是陈秀中的徒弟。

陈秀中师父为人十分勤奋，十二岁就拜大圣劈挂门宗师耿德海为师，凭借着勤奋而深得师器重，尽得真传，二十岁的时候就设馆授徒，将大圣劈挂门发扬光大，不单在香港打出了名堂，其下的弟子更是连夺四届东南亚搏击冠军。而他也曾经领队出征美国夏威夷，参加港美擂台赛，力战群雄，技惊四座，更是被应邀以美国加拿大等地授徒和表演猴拳。

听到陈秀中师父去世的消息，他的徒孙黄泽峰接受港媒访问时表示 ：陈秀中是我和太太的师公，我们是冼灏英教出来的，之前都已经知道陈秀中师父不太乐观，都是很可惜的。而且他还表示门派在陈秀中师公的带领下，每个徒弟都发展得很好，而且师公一直以来也十分乐观，与后辈很能玩到一起。

一代武术宗师陈秀中的逝世，对香港武术界来说是一个重大的损失，让我们祝福这位老人家一路走好吧！



