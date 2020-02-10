如今，社会上的离婚率挺高的，娱乐圈有不少的明星也是离了婚，有些女星更是头婚嫁给二婚男。人们常说后妈不好当，但娱乐圈有些女星跟她们的继子或是继女却相处得挺融洽的。下面我们一起来盘点一下娱乐圈八大女星的继子女，你觉得哪位女星的继子或是继女最养眼呢？

1、赵薇的继子

很多网友都知道赵薇有一个可爱的女儿。其实赵薇还有一个20岁的继子。近日，她晒出了她女儿小四月和继子的合照。很多网友看了照片后评论说，赵薇的继子长得挺帅的。

2、章子怡的继女

章子怡和汪峰生有一儿一女。而汪峰和他的前任葛荟婕还生有女儿小苹果。章子怡和继女小苹果的关系挺好的，如今小苹果也长成一位小美女了。

3、徐若瑄的继女

徐若瑄曾和吴奇隆谈过恋爱，她的老公结过婚。徐若瑄曾晒出过她和继女的合照。徐若瑄婚后生有一个儿子。徐若瑄一家过得挺幸福的。

4、莫文蔚的继子女

莫文蔚有3个继子女，而49岁的她至今没生有孩子。莫文蔚结婚9年了。不过莫文蔚很享受她当下的生活状态。她的身材保持得特别好。当年莫文蔚结婚的时候，她的3个继子女都参加了婚礼。

5、马雅舒的继女

吴奇隆的前妻马雅舒再婚嫁给了一位外籍男士。马雅舒也有一位继女，她还曾带继女上过节目。马雅舒的继女的颜值挺高的，你觉得呢？

6、李心洁的继女

网上曾有关于李心洁的老公疑似出轨的报道。当年李心洁也是一结婚就当后妈，不过李心洁和她继女的关系挺好的。

7、李玟的继女

李玟是很有魅力的歌后，她也是一结婚就当后妈。45岁的李玟至今没生有孩子。不过她和她继女的关系很好，李玟的继女长得挺漂亮的。

8、陈数的继子

女星陈数的身材和气质都很好。当年陈数是头婚嫁给了二婚男，不过她的老公挺有才的。陈数结婚多年都没生有孩子，但她有一个继子。



