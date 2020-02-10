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德艺双馨老艺术家，曾获金鸡奖终身成就奖，如今98岁却“被去世”

(2020-02-10 11:55:01)
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娱乐

 分类： 娱乐评论
说起于蓝，大家可能都略有耳目，在老一代革命影片里，经常有她的身影，她饰演的“江姐”一角，至今仍被奉为经典，刚烈的形象刻画得深入人心。她也因此在2009年获第二十七届中国电影金鸡奖终身成就奖，也是实至名归了。
德艺双馨老艺术家，曾获金鸡奖终身成就奖，如今98岁却“被去世”
而于蓝精湛的演技恐怕也与她生平经历密不可分。她出生于战乱时期，甚至早些年就一直在战火中度过了半生。而她的本名其实不是于蓝，是在延安时期，于蓝的同窗好友赵书凤的母亲把她的原名"于佩文"改为"于蓝"，喻意为"青出于蓝"的。而后来她也开始接触很多影视作品，《翠岗红旗》 、《龙须沟》、 《烈火中永生》等给我们刻画出了一个又一个刚毅的革命女烈士形象。
德艺双馨老艺术家，曾获金鸡奖终身成就奖，如今98岁却“被去世”
她也因此获得了不少的奖项。曾凭借《革命家庭》中的周莲一角获得第二届莫斯科国际电影节(1961年)最佳女演员奖，1962年获得"22大影星"称号，更在2009年获第二十七届中国电影金鸡奖终身成就奖，都是相当具有含金量的奖项，足以彰显她为影视行业做出的杰出贡献。
德艺双馨老艺术家，曾获金鸡奖终身成就奖，如今98岁却“被去世”
而论起于蓝的家庭情况也是与众不同。1940年，29岁的田方与19岁的于蓝在延安结婚。虽然差了十岁，但这丝毫没有影响他们相爱相守。然而1974年8月27日，田方因癌症在北京去世，终年63岁。夫妇两人婚后育有三个儿子。三子都事业有成，其中第三个儿子是著名导演田壮壮。在电影圈里，田壮壮是和陈凯歌、张艺谋等齐名的大导演，一起稳坐“中国第五代导演”宝座。
德艺双馨老艺术家，曾获金鸡奖终身成就奖，如今98岁却“被去世”
于蓝从本该退休的60岁一直干到80岁，2001年才从童影厂正式离休。离休后，于蓝仍时刻关注着少年儿童事业和中国儿童电影事业的发展。2019年，于蓝被评选为新中国“最美奋斗者”。
德艺双馨老艺术家，曾获金鸡奖终身成就奖，如今98岁却“被去世”
而在2020年2月6日，网上却爆出98岁的于蓝病危去世的消息。让不少人为之感到不可思议，纷纷悼念。而随后，媒体已从其子田壮壮处获得真实情况，田壮壮表示母亲现已抢救过来，原来病逝只是媒体闹出的一场乌龙。于蓝日前情况稳定，也是虚惊一场了。希望这位老艺术家快快好起来吧！

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