《乡村爱情》系列已经播到了第12季，而里面很多演员也因为参演了角色而被观众们熟知，像从小李秘书成长为李副总的周弋楠，从《乡村爱情3》开始出现在观众们的眼前，但是一开始戏份却不多，却凭借的一句“必须的”让大家记住了这个有点古灵精怪的小丫头。

其实周弋楠是一名90后，毕业于辽宁大学艺术学院，而她第一次出现在观众面前还是因为出演《关东大先生》里面贝勒爷的丫鬟“小玉”，而后面加入了《乡村爱情》后事业开始有起步，更是多次参演沈阳电视台的《大话流行》等节目，被当地的观众们称为“小花猫”。

而在《乡村爱情》中，她对宋晓峰的喜欢可以说是很多观众都能看出来的，而她也一直扶持宋晓峰的事业，但是宋晓峰却一直喜欢大学生宋青莲，婉拒了她的爱意，最后宋晓峰与宋青莲两个人修成正果。而在果园上班的王技术员却对她情有独钟，不知道他们能否走到一起。

但是现实中的周弋楠却很早就结婚了，其实从一开始事业刚有起步的时候，她就被曝出已经结婚。据悉周弋楠在22岁的时候就已经结婚了，而丈夫是一个圈外人士。而在2018年的时候她也曾经澄清过自己已经单身多年，这个消息一出来就受到很多网友的关注。更有网友爆料说看见她的前夫在直播时为她刷礼物，对此周弋楠大方回应：做不了夫妻也可以做朋友。想必两个人当时也是和平分手的吧。

现在29岁的周弋楠的社交平台刚刚会晒出自己的自拍或者与儿子的合照，看得出来她目前的生活条件也很不错，而且周弋楠与儿子的感情也相当好，还经常带儿子出去玩，这样看来即使是单亲妈妈又何妨，自己的生活还是要自己过得开心比较重要，而不是在意别人的看法。



