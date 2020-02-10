近日，微博上出现了“王耀庆配音”这样一个热搜词。原来他上了综艺节目《声临其境》。王耀庆可以说是一位宝藏男星了，他因为在荧屏上塑造了多个霸道总裁的角色，而被称为霸道总裁专业户。其实，在戏外，他却是一位低调又深情的好男人。下面我们就来盘点王耀庆演过的八大经典角色，你最喜欢哪个呢？

1、江浩坤

《好先生》这部剧挺好看的，王耀庆在该剧中演男二号江浩坤，女星车晓在剧中和他组cp。王耀庆把江浩坤这个角色演绎得很好。

2、叶鹿鸣

王耀庆在《下一站是幸福》中演叶鹿鸣，这也是一个霸道总裁的角色。剧中王耀庆和宋威龙是情敌。叶鹿鸣很有熟男魅力。

3、泰勒

文章和马伊琍曾合演过《小爸爸》，王耀庆在剧中演精英男士泰勒。王耀庆的气质很适合演精英男士的角色，他的演技也得到了很多网友的认可。

4、王伟

王耀庆和戚薇合演过《我是杜拉拉》，他在剧中演男主角王伟。许多网友评论说，王耀庆很适合演职场剧，他的颜值和气场称得起成功男人的角色。

5、何建

王耀庆是台湾人，但他在内地发展得挺好的。他曾在《守婚如玉》这部剧中演医生何建。何建善良又帅气，这个角色得到了许多观众的喜爱。

6、西城

王耀庆和秦岚合演过《唱·战记》，他在这部剧中演选秀教父西城。王耀庆穿上西服真的很帅，不过剧中秦岚演的洛颜和王耀庆演的西城没有走到一起。

7、严道信

王耀庆和万茜等人合演过《小儿难养》，他在该剧中演职场金领严道信。当年王耀庆还曾凭借这个角色获得白玉兰奖最具人气男演员提名奖。

8、邓凯文

《决胜法庭》这部剧正在热播，王耀庆在剧中演邓凯文。演技精湛的王耀庆堪称是金牌配角了。你有在追这部剧吗？



