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盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

(2020-02-08 12:08:16)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

企业延迟复工，学校具体的开学日期还没有确定。最近很多网友都宅在家。追剧成了网友们消磨时光的方式。春节假期期间你都追了哪部剧呢？下面我们来盘点一下2020年2月热播的八部电视剧，你看过几部呢？哪部剧让你上头了？

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

1、《下一站是幸福》

《下一站是幸福》这部剧的角色人设、编剧和剧情都曾上过热搜。由此可见很多网友在看这部剧。宋威龙和宋茜组的双宋cp很是养眼。

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

2、《锦衣之下》

任嘉伦可以说是一位宝藏男星了，他的演技挺不错的。蛮多网友爱看《锦衣之下》这部古装剧的。任嘉伦和谭松韵这两位演员也很有cp感。

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

3、《新世界》

最近很有网友在讨论谍战剧《新世界》中的小红袄是谁。这部谍战剧挺让人上头的。孙红雷、万茜、李纯等演员的演技都在线。

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

4、《三生三世枕上书》

迪丽热巴真的很美，她在《三生三世枕上书》中的造型还是很美很仙。许多观众早就盼着这部剧播出了。凤九和帝君的恋情发展牵动着许多观众的心。

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

5、《绝代双骄》

胡一天版的《绝代双骄》播出后也是取得了不错的收视率。梁洁真的很适合演古装剧，她在剧中演的苏樱好美啊！你喜欢这个版本的《绝代双骄》吗？ 盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

6、《乡村爱情 12》

网上关于《乡村爱情12》的报道很多，这部剧很适合一家人一起看。《乡村爱情12》依然给观众带来了欢乐。这部剧的很多情节给人感觉很接地气。

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

7、《大主宰》

媒体曾报道过王源和陈娜娜的绯闻。两人都是当红明星，并且都热爱音乐。许多年轻网友在追王源和欧阳娜娜主演的古装剧《大主宰》。

盘点2020年2月热播的八部电视剧，你在追看哪部？

8、《决胜法庭》

《决胜法庭》这部剧可以说是一部行业剧。胡静在这部剧中演配角，她演的女律师好飒啊！胡静的演技真的很好！实力派演员于和伟在剧中演男一号。

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