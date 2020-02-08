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《乡村爱情12》中的女强人，嫁给富二代变胖，如今30岁很美很幸福

(2020-02-08 11:21:44)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

赵本山的《乡村爱情》系列现在已经播到第12季，而这部戏也带火了很多人，像里面的王小蒙饰演者毕畅就是如此，剧中的王小蒙长相好脾气好又有能力，把豆制品厂做大做强，深受观众的喜欢，而她的扮演者毕畅也如此受到了很多关注的目光。

《乡村爱情12》中的女强人，嫁给富二代变胖，如今30岁很美很幸福

说到毕畅，她从《乡村爱情3》到《乡村爱情10》，她就一直是剧集里的女一号，而在《乡村爱情11》中，因为生孩子而无法参演，所以她只出现在手机视频里，而现在的《乡村爱情12》，毕畅又开始回归，而且回归后的她还参演了《刘老根3》以及《不抛弃遇到不放弃》，而且回归后的她身材也变苗条了不少，让很多观众为之眼前一亮。

《乡村爱情12》中的女强人，嫁给富二代变胖，如今30岁很美很幸福

而关于王小蒙，毕畅出演这个角色也已经有了十年的历程，而这十年里，可以说很多观众都是从不适应到接受，而毕畅刚刚加入 《乡村爱情》的时候长相清纯，看起来像刚从学校毕业的大学生，如今的她将王小蒙演出了属于自己的风格，让这个角色深入人心。

《乡村爱情12》中的女强人，嫁给富二代变胖，如今30岁很美很幸福

而在2015年的时候，毕畅通过社交平台晒出自己与老公的婚纱照，并写道：执子之手与子携老！宣布自己结婚的消息。而毕畅的老公是圈外人士，虽然是富二代，但是却把毕畅宠上天，怪不得毕畅在怀孕的时候被曝出过幸福肥，看来生活确实很幸福啊。

《乡村爱情12》中的女强人，嫁给富二代变胖，如今30岁很美很幸福

现在毕畅的演艺之路也越走越顺利，在《乡村爱情12》里面仍然是女主角，而且还拥有了两个可爱的孩子，并且与丈夫感情很好，不得不说是人生赢家啊。

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