树欲静而风不止，子欲孝而亲不在，这是很多人难以弥补的遗憾，对于娱乐圈的明星们也是如此。他们在父母去世之时也会跟普通人一样悲痛欲绝，即便是过了很久也难以平复内心的伤痛。下面我们就来盘点父母去世伤心欲绝的八大明星，你最心疼谁？

1、康辉

如今的康辉可是央视十分有名的的主持人，他曾经曝出2008年自己的母亲去世，自己却因为工作没能见母亲最后一面，内心十分的愧疚。

2、古力娜扎

古力娜扎的父亲去世之时，她正在剧组中拍戏，她得知父亲病重后赶紧赶回家，但是还是未能见到父亲最后一面。当时的古力娜扎网友黑的够呛，再加上父亲的去世，让古力娜扎一度压力大到难以承受。

3、谭松韵

谭松韵的妈妈在去年年初遭遇了一场车祸，经过多日的抢救也没能挽救她的生命。谭松韵受了很大的打击，一度心情低落，身材消瘦，十分令人心疼。

4、岳云鹏

岳云鹏父亲去世的消息传来之时，岳云鹏却还在准备上台表演，他压抑着自己的痛苦表演完之后，在师傅身边放声痛哭。

5、杨丞琳

杨丞琳的父亲去世之后让杨丞琳十分悲痛，有一次在演唱会上，她想起去世的父亲当场忍不住痛哭起来。

6、马天宇

马天宇的父亲很早便离开家了，但后来还是回到了这个家，虽然与父亲相处时间不长，但父亲去世之后，马天宇还是很悲痛。

7、萧亚轩

萧亚轩的母亲是去世之前已经身患重病，萧亚轩曾经在演唱会上与观众们一起为母亲祈福，但是却没能挽留住母亲的 生命，她的母亲不久之后还是去世了。

8、孙红雷

孙红雷自小跟着母亲生活的非常艰苦，母亲拼命工作将他送入中戏读书，成名之后的孙红雷本想好好孝敬母亲，但母亲却在2007年便去世了。这成为了孙红雷心中一道无法磨灭的伤痕。