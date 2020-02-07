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盘点很早就结婚生子的八大女星，看看都有谁？

(2020-02-07 17:52:36)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，日本女艺人美奈子在博客发文称自己18岁的长女顺利生下一个女儿，36岁的她也因此当上了外祖母。据悉，美奈子今年才36岁，已经结了4次婚并生下了8个孩子，15岁就已经怀孕，16岁就生下第一个孩子，而24岁的时候已经生了5个。

其实在娱乐圈里，年纪轻轻就生孩子的女星还是很多的，今天就来盘点很早就结婚生子的八大女星，看看都有谁？

1、昆凌

大家都知道昆凌自从嫁给周杰伦后就被宠成了公主，早在2010年，年仅17岁的昆凌就和周杰伦开始交往，而2015年的时候两个人开始结婚，这时昆凌才22岁，并且在同年7月为周杰伦生下了一个孩子。

2、孙怡

孙怡在娱乐圈里虽然算不上很有名，但是也出演过很多熟悉的电视剧，而她与董子健的感情也很让网友羡慕，孙怡在24岁的时候就生下了孩子，而产后的她出现在众人视线当中身材也是恢复得很好。

3、白百何

白百何虽然和陈羽凡离婚了，但是她22岁的时候就和陈羽凡结婚了，而24岁的时候就生下了儿子元宝，在女星里面也算是很早就结婚生子的了。

4、章泽天

奶茶妹妹章泽天与刘强东结婚的时候也才22岁，而在2016年的时候，也就是年仅23岁的奶茶妹妹就已经升级当妈妈了。虽然她与刘强东的婚姻一直不被人看好，但是如人饮水冷暖自知，过得好不好只有自己知道。

5、陈静仪

提到她可能很多人都很陌生，她是香港模特，在16岁的时候就已经怀孕，后面和前夫生下第二个孩子后因为性格不合的原因而分开。

6、梁洛施

这一位在生孩子的时候也才21岁，她与富翁李泽楷的恋情很受关注，虽然最后为了李泽楷而生下了三个孩子，但是也无法成功嫁入豪门，而高达5亿的分手费却让很多人感觉到震惊。

7、赵雅芝

赵雅芝在娱乐圈里可以说是极其有名的，而她在22岁的时候就已经生子了，并且与当时的医生男友黄汉伟奉子成婚，而随着二儿子的出生，两人感情出现裂痕，结束了七年的婚姻。

8、葛荟婕

大家都知道汪峰现在的妻子是章子怡，而他的前妻就是葛荟婕，她在17岁的时候就和汪峰相识相恋了，而18岁的时候生下女儿小苹果，19岁就和汪峰分开。

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