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郭德纲唯一的女徒弟，嫁给大2岁老公儿女双全，如今奔赴医护前线获赞

(2020-02-07 11:04:25)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

最近，很多明星积极捐款捐物，一些明星的善行也得到了网友们的称赞。郭德纲和他的弟子也为抗疫贡献出了自己的力量。许多网友评论说，郭德纲夫妇挺热心公益事业的。而近日，德云社的一位女演员引发网友们关注。

郭德纲唯一的女徒弟，嫁给大2岁老公儿女双全，如今奔赴医护前线获赞

郭德纲唯一的女徒弟，嫁给大2岁老公儿女双全，如今奔赴医护前线获赞

据报道，许鹤丹是郭德纲唯一的女徒弟。当年她因为热爱相声表演而执意要拜郭德纲为师。后来她用自己的真诚打动了郭德纲。不过许鹤丹还有另外一个身份，那就是护士。许鹤丹已经从业17年了，她是一位很有经验的护士。

郭德纲唯一的女徒弟，嫁给大2岁老公儿女双全，如今奔赴医护前线获赞

为了抗疫，许鹤丹奔赴医护前线。郭德纲也有给她加油鼓劲，郭德纲对她说“闺女加油，保护好自己”。而许鹤丹则对他说“爸爸，我一定努力”。很多网友评论说，感觉两人的关系挺好的。也有许多网友为许鹤丹点赞。

郭德纲唯一的女徒弟，嫁给大2岁老公儿女双全，如今奔赴医护前线获赞

其实许鹤丹的老公也是一位相声演员，她的老公是赵本山的徒弟于鹤真。于鹤真和许鹤丹曾搭档过演小品，男方比女方大2岁。两人是在2011年结婚的。婚后他们生有一儿一女。于鹤丹的名气没有岳云鹏等人大，但他过得挺幸福的。

郭德纲唯一的女徒弟，嫁给大2岁老公儿女双全，如今奔赴医护前线获赞

于鹤真夫妇很恩爱，许鹤丹时常在微博分享家庭趣事。她的两个孩子很可爱。许鹤丹也曾晒出她和郭德纲的合照。希望许鹤丹平安归来！他们一家四口的生活可以一如既往的甜美。


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