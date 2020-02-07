《乡村爱情》这一系列电视剧已经陪伴观众们走过很多年了，观众们也是一追再追，赵本山将一位位旗下的弟子送入到电视剧中出演各种角色，很多人都已经出名了。就在最新一部的《乡村爱情》故事中，大家发现了一个很眼熟的演员，她就是张可， 但是却没有多少戏份。

对于张可很多人最为熟悉的角色应该是苦情戏《樱桃》中那个可恨的女二号了。虽然在赵本山的徒弟们当中，张可的名气不很大，但是颜值绝对能排在前列。

张可也是二人传演员出身，颜值高、身材好又多才多艺的张可当初立刻就被赵本山看中，想要将她收为自己的弟子。但是张可却希望赵本山将自己的丈夫王小虎一起收为弟子，并放言说如果赵本山不肯收王小虎，那么自己也就不拜师了。

就这样，赵本山将王小虎与张可都收为了自己的徒弟。这对夫妻两人的感情一直很好，并且有了自己的帅气的儿子，王小虎更加珍惜张可。2012年张可与王小虎补办了婚礼，赵本山虽然没有到场祝福，但旗下弟子们去了不少人。

早前，王小虎晒出大儿子的照片，照片中人看上去青春秀气，像极了时下的当红偶像团体TFBOYS中的王俊凯，应该是遗传了妈妈张可优秀的基因。

《乡村爱情》早期进行拍摄的时候，赵本山其实想将王香秀这个角色交给张可来饰演，但可惜的是张可没能抓住这次机会，更是错失了走红的机会。如今，张可在《乡村爱情12》中饰演张娜，被贾冰饰演的丁万奇苦苦追求，不知道能不能修成正果。

很多年过去了，张可依旧没在娱乐圈有什么太高的名气，就连赵本山旗下长相、身高均不如张可的徒弟丫蛋都比张可名气的多，更别说宋小宝等人了。如今，赵本山的弟子们不是在电视剧中挑大梁演出各种角色，就是在各大综艺节目中频频亮相。颜值最高的张可却只能在《乡村爱情》系列中跑龙套，真的是让人感到有些惋惜呀。



