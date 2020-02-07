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盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

(2020-02-07 09:48:31)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，微博放了一个蔡徐坤的视频，网友截图发现，蔡徐坤的脸竟然和他的手掌差不多大！这着实让人惊讶，一个男明星的脸竟然这么小！从蔡徐坤出席活动的图片可以看出，合照时真的比其他人的脸小太多！话不多说，我们来看看蔡徐坤的脸有多小！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

怎么样？明星的自控力真的是我们这些凡人不敢想的。不仅女星瘦小，现在男明星都这么瘦，脸这么小。除了小脸的蔡徐坤，下面我们一起来盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？你最喜欢谁？

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

1、灵超

和蔡徐坤是好朋友，一起参加了一个选秀综艺，看过那个综艺的人都能看出来，谁和灵超同框就显谁脸大！灵超弟弟的脸真的是又小又精致！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

2、鹿晗

已经29岁的鹿晗，真的还是个活脱脱的小鲜肉，五官精致，脸也很小。可能脸小是韩国练习生的第一准则吧，看他的前队员们脸也非常小！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

3、王俊凯

王俊凯脸小很多人都知道吧，记得在《中餐厅》时，和黄晓明和苏有朋等人同框时，王俊凯的脸真的是又小又嫩！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

4、王源

和王俊凯同组合的王源，脸也是小到一个让人惊叹的程度。虽然时常扮成熟，但是稚嫩的小脸还是藏都藏不住啊！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

5、赖冠霖

赖冠霖原来在韩国发展，现在回国发展收获了超高的人气！出演的电视剧让人看了上头，赖冠霖的颜值也是迷倒万千少女！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

6、陈晓

陈晓这个低调稳重的男星，不争不抢，一心演戏。不管是古装还是现代装，陈晓的脸都是棱角分明，算是巴掌脸团队中的一员！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

7、白敬亭

白白的脸有谁不爱呢？小小的精致的脸，配上温暖的笑容，没有人能抵抗得住吧！

盘点娱乐圈脸超小的八大男明星，看看谁最帅气？

8、尤长靖

选秀出道的新人歌手尤长靖，虽然是易胖体质，但是在选秀期间的脸真的小到只有巴掌大！努力又有实力的尤长靖不会被辜负！

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