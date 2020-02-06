娱乐圈的明星们其实是非常害怕与其他人重名的，因为这样很容易让人分不清楚谁是谁。比如说娱乐圈有这样两位女明星，一位叫陶虹，另一位叫陶红。两人的名字 是音同字不同，这就让很多人难以区分。所以干脆观众们便根据二人的年龄将她们称呼为“大陶红”和“小陶虹”。

小陶虹就是大家熟悉的演员徐峥的妻子，而大陶红却一直没有结婚。大陶红出道的时间比较早，早在上个世纪80年代末期，大陶红便开始拍戏了，后来为了在演员的道路上走的更远，陶红进入了中央戏剧学院系统地学习表演。后来陆陆续续拍摄了很多的影视剧。

陶红颜值不低，最有特色的应该就是那一双大眼睛了，水汪汪的非常有神。陶红科班出身，演技也不错，尤其是在各种正剧当中，陶红跟老戏骨们搭档演戏一点都不逊色。2002年陶红凭借着《生活秀》这部电影斩获金鸡奖、华表奖等多项大奖，充分证明了自己的实力。

陶红虽然一直在娱乐圈打拼，但是关于她的绯闻却并不是很多，这也是陶红一直没有特别火的原因之一。尤其是陶红的感情问题，即便是大家很关注，也很难找到太多的信息。已经年过五十的她依旧是未婚状态，感情方面似乎一直是一个谜。关于她的信息似乎只是跟作品有关。

虽然一直是单身，但是陶红却十分懂得保养自己，近期公开现身的她看起来十分年轻，状态也非常好，衣着时尚，妆容精致的她，根本不像是51岁的样子，甚至有人说她十分的少女。无论是生活是怎样的，我们都应该像陶红一样保持自己最年轻的状态。



