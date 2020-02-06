《刘老根》系列可谓是不少人的青春了。因此，《刘老根3》自开拍来就引得不少人关注，直到据说定档1月份又引得不少期待。然而，因春节排播调整，原定于1月16日播出的《刘老根3》改档延期到了2月10日了。下面我们一起来盘点《刘老根3》的六大精彩看点，你都知道吗？

1、原班人马重聚

曾经，央视春晚看赵本山、范伟演小品，是很多观众特别期待的事，只是，如今再想看二人合体演小品，真的太难了。除了春晚的小品，赵本山和范伟合作的电视剧《刘老根》，也是很多观众心目中的经典。时隔17年，赵本山、范伟这对搭档再次重聚，这的确是非常的不容易。

2、新主角上线

据称，闫学晶、大奎和红孩极有可能是《刘老根3》的新任主角。从本山传媒副总裁唐铁军之前透露的剧本来看，再加上王小宝在个人微博的消息，《刘老根3》的剧情已经很明朗。大奎接替刘老根成了山庄董事长，他的女儿姗姗已经长大，恋爱的对象叫做韩世信，是刘老根合作伙伴韩冰的侄子。

3、赵本山徒弟程野加盟

记得在《刘老根3》开机仪式的合影当中，观众们发现了一个熟悉的面孔，他就是赵本山的徒弟程野。这些年程野在小品舞台大放异彩，但是在电视剧方面建树不多，此番他加盟《刘老根3》不知道会给我们带来多少精彩表现。

4、更多关注老年人精神生活

《刘老根3》中，刘老根和药匣子这批人，都已经步入老年，所以，剧中也会涉及观众比较关注的老年人的精神生活问题，在某种程度，对于喜欢守着电视机看电视的老年人而言，也会是一部能勾起回忆，又能带来新的慰藉的电视剧作品。

5、永恒不变的“乡村配喜剧”元素

赵氏喜剧的魅力除了优秀的演员外，还有就是永恒不变的“乡村配喜剧”元素。无论是《刘老根》还是《乡村爱情》，笑点都是来源于东北农民的底层生活。而在新剧中这种特色也会继续保持。

6、角色特色鲜明

除赵本山这个主要人物外，还聚焦着一群同样受“赵本山文化”影响的人物，带着一股人们熟悉“东北大碴子味”。他们用他们超强的角色塑造力演绎出一个个活灵活现的小人物。个个角色特色鲜明，令人印象深刻。



