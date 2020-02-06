《乡村爱情12》这部剧再度引发了观众对于《乡村爱情》系列剧的回忆。拍到12部，依然能取得不错的收视率，这足以说明很多网友爱看《乡村爱情》系列轻喜剧。多位美女演员通过演《乡村爱情》成名，冯溪就是其中一位。

冯溪曾在《乡村爱情》这部剧中演黄世友的女儿黄一芝。网上曾有报道称她是赵本山的徒弟。冯溪的皮肤很白，她还是一位模特。有网友称她为白纸美女。冯溪是一位长相清纯的美女，但她的身材很火辣。许多网友称她为宅男女神。

冯溪在《乡村爱情》中的造型并不时尚，当年你在看剧的时候，有留意到这位宅男女神吗？关婷娜在《乡村爱情》中曾大秀好身材。其实冯溪性感不输关婷娜呢。很多网友说冯溪长着一张萝莉脸，她的五官长得很好。

冯溪演过的影视剧并不多，不过她得到了不少粉丝的喜爱。冯溪时常更新微博。近日，她发微博表示她想工作了。冯溪开了一家店，但是目前没办法开门营业。冯溪经常晒美照。看她的照片，感觉她是一位日系美女。

冯溪挺时尚的，她的私服很百变。进入演艺圈以来，冯溪基本没有绯闻。据报道，性感又美丽的她还单身呢。冯溪已经27岁了，近些年她不算红。希望她未来能有更好的发展。你还记得冯溪吗？



