最近很多网友在追《下一站是幸福》这部剧。女主角宋茜的演技备受好评，她和男主角宋威龙的姐弟恋很甜，但也有些虐。除了宋茜外，这部剧还有多位美女。下面我们来盘点《下一站是幸福》中的八大美女演员，你最喜欢哪位呢？

1、宋茜

宋茜在剧中演女一号贺繁星。32岁的繁星可以说是一位大龄剩女了。不过许多网友评论说，宋茜选对了角色，她演的繁星干练又美丽。

2、曾黎

曾黎是袁泉和章子怡的同学，她演过《我的父亲母亲》等影视剧。她这次演男主角元宋的后妈。许多网友评论说，43岁的曾黎太美了，很有女人味。

3、虞书欣

90后美女虞书欣在剧中演兔系美少女蔡敏敏。剧中蔡敏敏是一位富二代，但许多观众喜欢活泼可爱的她。虞书欣还演过《平凡岁月》等影视剧。

4、杨之楹

90后美女杨之楹在剧中演丛笑。有观众吐槽说感觉丛笑是个拜金女，一心想嫁有钱人。杨之楹还演过《我只喜欢你》等电视剧。

5、周奇奇

周奇奇在《下一站是幸福》中演女主角宋茜的闺蜜。周奇奇的演技挺好的，她曾在热播剧《温暖的弦》中演温柔。38岁的周奇奇已经结婚了。

6、蔡雅同

80后美女蔡雅同在剧中演女主角的闺蜜杨小雨。据报道，她是陈坤公司旗下的艺人。蔡雅同参演过《天盛长歌》、《风中奇缘》等电视剧，可惜没能爆红。

7、郑舒环

许多网友说90后美女郑舒环长着一张初恋脸。她在剧中演配角青青。郑舒环还演过《将军在上》、《太子妃升职记》等电视剧。

8、周宸佳

周宸佳曾在热播剧《微微一笑很倾城》中演校花的跟班安娜，她这次在剧中演罗雯月。周宸佳毕业于上海戏剧学院表演系，她长得也蛮漂亮的。



