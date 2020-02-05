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又一位歌手被曝抄袭？被视为下一个蔡徐坤，曾入选福布斯精英榜

(2020-02-05 16:26:08)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，男星周震南因为一则再度受到关注。原来韩国男星Bewhy发了微博称周震南好帅呀！一些网友评论说，感觉Bewhy此举疑似是在diss周震南。网上曾有不少关于周震南疑似抄袭Bewhy的歌曲的报道，周震南疑似抄袭的事情也曾引发热议。

又一位歌手被曝抄袭？被视为下一个蔡徐坤，曾入选福布斯精英榜

周震南虽然还不满20岁，但他的人气很高。周震南是一位很有实力的歌手，他也是通过参加选秀节目出道的。或许是因为他的经历和蔡徐坤有相似之处吧，他还曾被视为第二个蔡徐坤。去年周震南还入选了福布斯中国30岁以下精英榜。

又一位歌手被曝抄袭？被视为下一个蔡徐坤，曾入选福布斯精英榜

近两年，周震南的发展势头挺好的。他曾为《恋爱先生》这部剧演唱插曲，为电视剧《全职高手》演唱了片尾曲，上了《快乐大本营》、《超新星全运会》等综艺节目。他还上了《吐槽大会》。年轻的周震南很有潜力。

又一位歌手被曝抄袭？被视为下一个蔡徐坤，曾入选福布斯精英榜

去年周震南公演的时候，欧阳娜娜曾为他助阵。他还和欧阳娜娜一起上了杂志封面。两人都颇有音乐天赋，许多网友在看了照片后都说，两人的合照让人眼前一亮。周震南的镜头表现力也很强，他的衣品也不错。

又一位歌手被曝抄袭？被视为下一个蔡徐坤，曾入选福布斯精英榜

周震南还担任R1SE组合的队长。他时常更新微博，他时不时会与大家分享他的工作动态。看周震南的微博，感觉他是很努力，很认真的青年。有网友评论说，周震南被指疑似抄袭可能跟他和Bewhy沟通不到位有一定关系吧！你喜欢周震南吗？

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